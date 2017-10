INE, a favor de reducir financiamiento a partidos

Monterrey

De visita en Nuevo León, el comisionado presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, declaró que está a favor de que no se les elimine totalmente el financiamiento a los partidos políticos, pero que sí se les reduzca.

Expresó que de quitarles todo el financiamiento se corre el riesgo que les aporten recursos la delincuencia organizada o de intereses corporados, o caer incluso en el desvío de recursos.

Córdova Vianello destacó tres ventajas del financiamiento público, como son equidad en las condiciones de la competencia, transparencia porque se sabe de dónde viene la mayoría de los recursos, y autonomía frente a los intereses que inevitablemente, dijo, están detrás del financiamiento privado.

“Hoy los partidos están todos involucrados en una especie de frenética carrera producto de la emergencia derivada de los sismos, para ver quién es el que más se desprende del financiamiento público e incluso se ha llegado a plantear que el próximo año, cuando habrá las elecciones más grandes de la historia, no haya financiamiento público.

“Yo no estoy a favor de que no haya financiamiento público, yo creo que hay que reducirlo, pero yo no quiero partidos políticos en las manos del narcotráfico, en las manos de los grandes intereses corporados, porque eso simplemente y sencillamente los alejaría más de la sociedad; menos dinero a los partidos políticos, creo que eso tendríamos que discutirlo y creo que resultaría pertinente, hoy estamos dando una cantidad de dinero a los partidos, que coloca a los dirigentes no solamente en la posición de ser líderes de una postura ideológica y programática política, sino que los convierte prácticamente en CEOs por la cantidad de dinero que manejan los propios partidos, se nos ha pasado un poco la mano”, dijo.

Dijo que hay que tener cuidado con una elección como la del 2018, ya que será la contienda en la que se elegirán la cantidad de cargos más alta de la historia con 3 mil 406 cargos de elección popular en disputa, tanto en el ámbito federal como el local.

Y si los partidos no tienen recursos para esta elección, podrían generarse anomalías, por eso es necesario que se sepa de dónde provienen los dineros.

“Y son los propios partidos políticos lo que han entrado en esta carrera de alguna manera digámoslo así, insensata para ver quien se desprende (de dinero) por los partidos políticos, porque creen que eso los va a acercar más a la sociedad.

“No le digo no al financiamiento privado pero quien piense que el financiamiento privado es un financiamiento desinteresado y filantrópico, me parece que por lo menos en el gran dinero que instruye a la política, está equivocado”, comentó.