INE critica recorte para 2018; no pedirá más presupuesto

Ciudad de México

A pesar del recorte de 800 millones que deberá enfrentar el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2018, no se solicitará ninguna ampliación presupuestal en pleno año electoral, afirmó su presidente Lorenzo Córdova Vianello.

“No estamos en la ruta de pedir ninguna ampliación presupuestal porque estamos convencidos que no es un buen mensaje que cuando estamos organizando la elección más grande de nuestra historia estemos pidiendo dinero a ningún tipo de gobierno, no es un buen mensaje y no vamos a recurrir a ello”, afirmó.

En entrevista, el consejero presidente aseguró que si bien este recorte impactará inevitablemente en los proyectos relacionados con los comicios, el instituto trabajará para llevar a buen puerto el proceso electoral.

Córdova garantizó que esta merma presupuestal no vulnerará el proceso electoral ni mucho menos lo pondrá en riesgo. “No lo vamos a permitir a pesar de que este recorte inevitablemente va incidir en la organización”, aseguró.

Lamentó que el Congreso aprobara un recorte de tal magnitud justo cuando se tiene por delante el proceso electoral más grande y complejo de la historia democrática del país; así como que en esta ocasión no se diera una comunicación con el INE como en otros años para hablar del tema.

Agregó que el instituto siempre ha sido solidario ante las adversidades económicas por las que atraviesa el país; por lo que si bien no comparte la decisión, la receta se acatará.