El INE realizará el monitoreo de ‘spots’ del gobierno federal

Francisco Mejía

La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron un Convenio Marco de Colaboración en materia de registro de señales de radio y televisión de los spots que transmite el gobierno federal, con lo que instituto tendrá un ahorro presupuestal.



El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, informó que esa tarea la realizarán con los mismos recursos que ahora tiene para ello el instituto electoral, entre 350 y 400 millones de pesos y que, por tanto, no significará un mayor gasto de dinero.



Antes de este acuerdo, ese servicio de monitoreo lo tenía contratado el gobierno federal con una empresa particular.



Durante la firma del convenio entre los titulares de la Gobernación y del INE, Olga Sánchez Cordero y Lorenzo Córdova Vianello, respectivamente, se dijo que esto forma parte de las medidas de austeridad que se impulsan desde el gobierno federal.



La secretaria aseguró que el instituto “obtendrá un ahorro importante al prescindir del servicio a particulares y con lo cual se puede beneficiar a otros órganos de gobierno”.



Precisó que el INE efectuará un servicio de monitoreo de los spots del gobierno federal, ya que “es reconocida su capacidad para estas tareas; el instituto es el administrador del tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión, por lo que ha desarrollado un monitoreo de esos mensajes a que están obligados a transmitir los concesionarios”.



Córdova agregó que lo firmado con la Secretaría de Gobernación “es una ratificación de sinergias que no compromete en nada la autonomía del Instituto Nacional Electoral”.



El consejero presidente se refirió también al presupuesto que tendrá el INE para el próximo año, el cual, dijo, “será el recurso más bajo de su historia, pero nos permitirá cumplir con lo que hacemos; por ejemplo, con los registros de radio y televisión; además se cumplirá con las cinco elecciones del próximo año”.



En otro tema y al finalizar el acto, la titular de Segob afirmó que el gobierno mexicano sigue atendiendo la situación de los migrantes centroamericanos que se encuentran en territorio nacional.



LAS CLAVES



TIEMPO OFICIAL

Son espacios de transmisión con los que cuenta el Estado mexicano en las estaciones de radio y canales de tv abierta.



TEMAS DE INTERÉS

El objetivo es poder difundir temas educativos, culturales y de interés social, por lo que cuenta con tiempo de Estado y Fiscal.