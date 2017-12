PAN pide a INE ser severo en requisitos a aspirantes

Monterrey

Los coordinadores de las bancadas del PAN y del PRI en el Congreso consideraron que será decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) definir si otorga o no la candidatura al gobernador Jaime Rodríguez, tras considerar que ha incurrido en opacidad en relación a los gastos realizados para el levantamiento de firmas ciudadanas.

El coordinador panista, Arturo Salinas Garza, comentó que el INE tiene que ser severo en la aplicación de los requisitos legales que solicitan a los aspirantes, y si no los cumple, eso lo decidirá el organismo electoral en febrero, por lo que no le otorgarían la candidatura.

"Como lo he dicho muchas veces, el INE tiene que cumplir con su trabajo y tiene que ser severo en la aplicación de los requisitos legales, y si en febrero deciden no darle la candidatura, pues bueno, así será. Él puede regresar en cualquier momento durante ese periodo", declaró.

Lo anterior luego de que debido a que el gobernador no ha entregado informes sobre los gastos para la recolección de firmas para su candidatura a la presidencia, el INE podría negarle el registro, según indicó el consejero electoral Marco Antonio Baños.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, declaró que es un problema del propio gobernador, y que los diputados no pueden cuidar que compruebe los gastos.

"Es problema del gobernador, si no ha hecho caso de tener un equipo profesional en transparentar los gastos y comprobar, es su problema, ya si el INE le quita la candidatura, los riesgos son de él mismo, nosotros no podemos estar cuidando que él esté comprobando o no.

"Sí puede regresar, ya será un desgaste para él, primero el no haber comprobado cómo se ha ya sugerido, y segundo no haber competido por algo que había tenido como meta personal", comentó.

PAN, abierto a alianza

Arturo Salinas Garza declaró por otra parte que el PAN sigue abierto a la posibilidad de una alianza a nivel local con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como lo demanda el dirigente estatal perredista, Aníbal Garza.

"El PAN sigue estando abierto a la posibilidad de hacer un frente, nosotros estamos a favor de hacer coaliciones y frentes con los ciudadanos y con otros partidos que quieran sumarse al PAN. Hay muy buena relación con Aníbal y creo que él está en pláticas con el dirigente estatal", comentó.