Partidos piden al INE revisión a independientes

Toluca

Integrantes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE), que revise bien los apoyos ciudadanos de los aspirantes a candidatos independientes para impedir que se "manche" a la primera generación con el "halo de la ilegalidad".

Ricardo Moreno Bastida, representante de Morena ante el órgano en la materia, pidió al INE que llegue a las últimas consecuencias y castigue a quien ofreció el padrón del instituto a efecto de poder recabar desde ahí un supuesto apoyo ciudadano cuando ésta es información reservada.

Consideró lamentable que quienes buscan la vía autónoma, si fuera el caso, hayan recurrido o lo estén haciendo, a esta fórmula para trampear la ley. "Esta primera generación no merece ser manchada y que esto pudiera debilitar en el futuro la participación de auténticas personas que tengan el interés de participar".

Pidió que el INE haga público el avance en la entidad sobre la elección local, para ver el comportamiento de los 84 ciudadanos porque los datos se los están dando a cuenta gotas y no saben cómo avanzan, aunado a ser un mecanismo transparente. El no darse abasto no es pretexto porque pueden contratar gente para hacer ese trabajo, enfatizó.

TE RECOMENDAMOS: TEEM avala 2 independientes más, en total 84 en el Edomex

El mecanismo de revisión sí permite ubicar credenciales falsas, o gente muerta que en otro tiempo trataron de dar de alta pues el sistema es seguro, dijo, aunque falta ser más transparente. "Un llamado fuerte, respetuoso, a que el instituto no se guarde la información en la bolsa del saco".

Javier Rivera Escalona, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también pidió vigilar bien que no lleven apoyos falsos; si alguien los está ayudando a tener firmas, aún de manera ilegal, es porque están interesados en difuminar los sufragios de los partidos fuertes.

Demandaron hacer públicos los avances de los aspirantes locales en un afán de transparencia para todos los participantes.

KVS