En 99.9% de las casillas hubo representantes de partidos

Saltillo, Coahuila

Sólo en cinco casillas de las 3 mil 627 instaladas en la elección de Coahuila no se contó con representantes de partidos políticos y se trabajó únicamente con los funcionarios de casilla, afirmó el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Juan Álvaro Martínez Lozano.

"Estamos hablando de que el 99.90 por ciento de las casillas en la entidad tuvieron al menos un representante, y estamos hablando de las menos porque donde hubo uno eran muy poquitas".

Hubo ciudadanos que se registraron en las oficinas del INE a nivel estatal y en los distritos en dos mesas separadas, lo que llevó a rechazarlos en alguno de los dos casos.



Apuntó que de los dos partidos que encabezaban coaliciones (PAN y PRI), sus representantes estuvieron presentes en el 99 y 98 por ciento de las casillas.

Aceptó que todavía dos días antes de la jornada se estuvo notificando a los presidentes de las mesas directivas de casilla quiénes eran los representantes de los partidos.

En algunas ocasiones algunos partidos políticos pretendían hacer cambios de última hora que no se admitieron pues para proceder era necesario mostrar y anular primero el documento de acreditación del primer representante registrado y algunos partidos no lo mostraron.

Otro de los aspectos que se presentó es que los partidos presentaban a los mismos representantes en dos casillas simultáneas lo que tampoco fue admitido, "había que buscarlo manualmente para demostrarle", señaló que tal caso fue frecuente pues se le añade el hecho de que algunas personas estuvieron registradas en dos partidos a la vez. "Personas que estaban registradas por dos o más partidos".

Respecto a casos como el de Javier Guerrero, donde el candidato independiente se quejó en su momento de que sus representantes fueron registrados por otro partido sin su consentimiento, Martínez Lozano precisó que no se presentaron documentos de rechazo por parte de los ciudadanos en los que señalaran tal situación y desistieran de representar al partido en cuestión.

"Porque no nos basta el dicho de alguien, pues que esas personas se desistan porque imagínate que esa persona esté inventando, del que necesitamos un pronunciamiento firme es por parte del ciudadano", lo que dijo no ocurrió en lo general "yo recuerdo algunos casos pero no fue la generalidad".

dcr