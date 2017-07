Obispo confía en que se anule elección a gubernatura de Coahuila

Saltillo, Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) adelantó que Miguel Ángel Riquele Riquelme del PRI y el panista Guillermo Anaya sí rebasaron los topes de gastos de campañas en la elección a la gubernatura de Coahuila por encima del 5 por ciento, declaró el Obispo de la Diócesis de Saltillo, durante la homilía esta mañana en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.



Indicó que con ese rebase de tope de gastos de campaña por más del 5 por ciento tanto el candidato de la Coalición por un 'Coahuila Seguro', como el de la 'Alianza Ciudadana por Coahuila', quedarían imposibilitados para volver a participar como candidatos a la gubernatura.



Hizo un llamado a la feligresía a aprender de política y participar de ella, además aseguró que hablar de la vida moral y del orden social no es meterse en política, sino que es aplicar el evangelio en la vida.





Además afirmó que la elección se anulará, pues de acuerdo a la Constitución el rebase de tope de gastos de campaña es motivo suficiente para invalidarla.



"El INE ya adelantó que claro que se se fueron por encima del tope de campaña, los dos, el PAN y el PRI, y claro que está la Constitución en el capítulo 41, párrafo sexto, ahí está que si se pasan más del 5 por ciento hay nulidad", dijo.



"¿Qué nos van a decir el lunes?, quién sabe, pero ya anoche, ya esta parte del dictamen de la fiscalización, se fueron hasta arriba del 5 por ciento, los dos que quedaron en primero y en segundo, y la diferencia entre los dos es de menos del 5 por ciento", apuntó.



"Con más razón se aplica esto, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos del 5 por ciento y eso está pasando, ¿con qué nos van a salir?, no sé, pero la Constitución está de nuestra parte", agregó.



Atribuyó al reclamo de la sociedad que se manifestó en contra de los resultados de la elección y en defensa del voto, más de 60 mil en toda la entidad, dijo, al descontento, que el INE estaría abriendo la oportunidad para la anulación de la elección a Gobernador de Coahuila.



"¿Porqué ahorita?, ¿porque salió esa gente a gritar 'no estamos contentos'', no quisieron anular por las trampas, porque se queman, pero se fueron por el tope de (gastos) de campaña, vamos a ver, yo todavía no me la creo", expresó.



El Consejo General del INE celebró este viernes la sesión extraordinaria donde se discutiría la fiscalización de las campañas políticas, sin embargo debido a que los dictámenes serían modificados se decretó un receso para que los consejeros puedan estudiar y analizar los cambios, será hasta el próximo lunes que se reinicie la sesión.

