Someten a concurso plazas electorales del INE

Toluca

El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó someter a concurso 397 cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en los diferentes órganos públicos locales electorales, con el fin de garantizar la llegada de personal calificado para el adecuado funcionamiento de estas instancias.

En el Estado de México están bajo concurso 24 cargos, entre ellos cinco coordinaciones para educación cívica, organización electoral, participación ciudadana, prerrogativas y partidos políticos; cinco jefaturas para organización electoral, participación ciudadana y prerrogativas y partidos políticos y 14 cargos como técnicos para los mismos rubros.

Las inscripciones serán del 2 al 6 de julio, el examen de conocimientos generales se aplicará el 22 de julio con un peso de 30 puntos y el de información técnica electoral el 23 de julio con un valor de 70 puntos, pero en algunos casos será 60 y 40 por ciento, respectivamente. En agosto habrá una evaluación psicométrica y entrevistas a quienes pasen los primeros filtros.

Los requisitos generales son ser ciudadano mexicano, estar inscrito en el registro Federal de Electores, no ser militante de algún partido político, no haber sido candidato en los últimos tres años, no ser dirigente político, no estar inhabilitado, no haber sido condenado por delito alguno salvo que haya sido culposo, nivel medio superior para funciones técnicas y licenciatura para funciones ejecutivas.

Para esto, el INE homologó criterios con base en el mérito, la igualdad de oportunidades, la imparcialidad y la objetividad, a través de procedimientos transparentes, como es el Concurso Público para el ingreso al Servicio y ocupar las vacantes, sin discriminación de sexo, edad, discapacidad, religión, estado civil, origen étnico, condición social, orientación o preferencia sexual, estado de salud, embarazo o cualquier otra circunstancia o condición que genere menoscabo en el ejercicio de sus derechos





MCLV