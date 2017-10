Posible reforma electoral, hasta el próximo 2021: OV

Toluca

Falta mucho para que los candidatos independientes desplacen por completo a los partidos políticos, pero sí es necesario adecuar la norma para darles mayor certeza y condiciones de competencia; ello se deberá determinar hasta el proceso electoral de 2021, reconoció el presidente de la comisión de Asuntos Electorales en la Cámara local, Omar Velázquez.

"Los partidos están más vigentes que nunca. No los desplazan, al contrario, hoy los partidos políticos tienen capacidad de autocrítica, de cuidar sus mecanismos internos, hacer una elección de candidatos clara y transparente, visible y buscar sus mejores cuadros. En esto, han avanzado mucho y mientras siga siendo de esa manera tendrá la capacidad de representación", enfatizó.

El Código Electoral estatal vigente reconoce a esta figura en las que han participado en dos elecciones; las experiencias que dejen serán analizadas para la democracia, darle espacio a toda las figuras, partir de un piso parejo y desde las comisiones legislativas está esa disposición de perfeccionar lo que sea necesario.

Agregó que la democracia está fundada en los institutos políticos y la plataformas son el resultado de esfuerzo durante largas décadas, de ser empáticos, de poder abrigar las expectativas ciudadanas, las demandas sociales y desde luego desde diferentes ángulos y puntos de vista.

Recientemente han sido cuestionados en el tema económico pero ha quedado claro, de parte de todas las fuerzas políticas, que hay disposición y coincidencia de destinar el dinero a lo más importante y urgente.REQUISITOSEl plazo para reunir el apoyo ciudadano para contender por algún ayuntamiento, de acuerdo con el IEEM, será del 8 de enero al 6 de febrero de 2018 y para diputados locales del 24 de diciembre de este año al 6 de febrero de 2018.

Ser mayor de 30 años, no formar parte de algún partido político, iglesia, del servicio público o Asociación Civil. Estar dado de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y tener una cuenta bancaria especial para la candidatura.

Los aspirantes no pueden anunciarse en radio ni televisión; no tienen derecho a spots en las precampañas, no pueden pedir con anticipación el voto ni presentar oferta electoral hasta que sean avalados como candidatos formales, ni recibir dinero de instancias públicas; no rebasar el tope de gastos que acuerde la instancia electoral y deben dar pormenores de los mismos.

En caso de alguna multa la deben pagar de sus recursos; en cambio los partidos de sus prerrogativas y sólo tienen voz durante campañas. Los recursos son fiscalizados por el INE.

