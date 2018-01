Hay rumores de mercado negro de firmas, dice Marco

Monterrey

Luego de que cuatro precandidatos independientes pudieran ser sancionados por presentar irregularidades en la recolección de firmas, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Marco González, declaró que hay rumores de que hay un mercado negro de firmas que se pueden comprar.

El legislador explicó que la marca independiente se continúa quemando y espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) actúe con mano firme contra los aspirantes en caso de que hayan cometido esas anomalías, por lo que espera que el precandidato independiente a la Presidencia, el gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, no esté involucrado.

"Es lamentablemente que la marca independiente se siga quemando, aparentemente en radio pasillo hay un mercado negro de firmas que incluso las puedes comprar, yo esperaría que ningún candidato que aspire a un puesto serio esté cayendo en este acto tan degradado y ya vemos que hay varios candidatos a diputados que lo están haciendo, mal por ellos, porque están poniendo un mal ejemplo, y espero que el INE actúe con toda firmeza y en su momento no sean ellos contendientes a los puestos que están siendo postulados.

"Yo espero que no sean gente allegada a él (Jaime Rodríguez), yo espero que incluso el proceso de él mismo no esté involucrado en las firmas falsas y que ya se aclare por la simple razón de que están confundiendo más al proceso y al electorado, ya que se sepa quien compró firmas, que lo sancionen y que ya se vayan a su casa los que compraron firmas", declaró.

De acuerdo con el INE, cuatro aspirantes a candidaturas a diputado federal por Nuevo León tienen irregularidades en las firmas recabadas, por lo cual, tras ser notificados, tienen cinco días para presentar ante el organismo electoral los requerimientos que les hicieron, para poder contender el 1 de julio.

Los precandidatos que habrían caído en irregularidades son; José Eduardo Santos, quien busca el Distrito 1; José Garza Rodríguez, quien pretende el Distrito 2, Jaime Jair Sandoval Álvarez, que pretende el distrito 6, y Raúl Guajardo Cantú, que busca el Distrito 12.

No le interesa alcaldía

En cuanto a sus aspiraciones, Marco González señaló que buscará la candidatura que le encomiende su partido, pero que no le interesa a una alcaldía.

"La convocatoria a diputados locales y alcaldes va a salir hoy, y si no sale hoy yo estaré pendiente de lo que diga mi partido, lo que sí te digo es que la alcaldía de Santiago no es opción, incluso a mí en lo personal no me gustaría ser postulado para ninguna alcaldía, y ya si en su momento el partido me requiere para una posición legislativa, acataré lo que me diga, y si no me da nada, atacaré y me iré a mi casa", declaró.

Dijo que su partido lanzará la convocatoria a más tardar este jueves y que lo que pretenden es que haya 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres en los diferentes cargos.