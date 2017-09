Así se vive la fiesta del Grito de Independencia: MINUTO A MINUTO

Los mexicanos se preparan para celebrar el Grito de Independencia, en el Zócalo ya hay familias esperando el momento para festejar entre un gran cerco de seguridad, mientras que en las delegaciones también se alistan para el momento.

Sigue aquí el minuto a minuto de cómo se viven estas fiestas patrias en la Ciudad de México.

23:15 HORAS: Desde el balcón de Palacio Nacional, el Presidente y su familia se despiden de los asistentes al Zócalo.



23:14 HORAS: Presidencia compartió algunas de las arengas que exclamó Peña Nieto durante la ceremonia del Grito.



23:05 HORAS: Se realiza el espectáculo pirotécnico en el Zócalo; el Presidente observa desde el balcón de Palacio Nacional, junto con su familia.

23:03 HORAS: El Presidente entrega la bandera a la escolta femenil tras ondearla y dar el Grito; las campanas de la Catedral suenan.



23:01 HORAS: "¡Viva la solidaridad de los mexicanos con Chiapas y Oaxaca!", "¡viva la independencia nacional!", "¡viva México!", dijo el Presidente para después ondear la bandera con motivo de la Independencia de México.

23:00 HORAS: El Presidente sale al balcón de Palacio Nacional para dar el Grito.



22:59 HORAS: Acompañado por su esposa, el presidente Enrique Peña Nieto recorre los salones de Palacio Nacional para dirigirse a recibir la bandera.

22:57 HORAS: Inicia el acto cívico del Grito de Independencia en Palacio Nacional, con la escolta llevando la bandera de México.



22:50 HORAS: En Iztapalapa, la delegada Dione Anguiano dijo que ya están listos para dar el Grito desde la Macroplaza.



22:49 HORAS: La senadora Mariana Gómez del Campo difundió un video de cómo celebraron la Independencia con militantes del PAN en el Ángel.



22:37 HORAS: El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, informó que continúan monitoreando la ceremonia del 'Grito' en el Zócalo.



22:27 HORAS: Así se ve el Zócalo a unos minutos del Grito de Independencia.



22:06 HORAS: En el escenario de la explanada de la delegación Miguel Hidalgo ya hizo su presentación Alejandra Ávalos.



21:58 HORAS: La delegación Miguel Hidalgo llamó a pasar las fiestas patrias en la explanada, donde se presentará la artista Alejandra Ávalos, además de la Sonora Santanera.



21:38 HORAS: El jefe delegacional en Gustavo A. Madero invitó a los habitantes de la demarcación a celebrar en la explanada el 207 aniversario de la lndependencia de México.



21:28 HORAS: El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, compartió un video de cómo está celebrando y gritando "¡Viva México!"



21:20 HORAS: El PAN se reunió en el Ángel de la Independencia para celebrar su aniversario 78, además de la Independencia de México.



21:15 HORAS: Famosos han compartido fotografías de cómo están celebrando las fiestas patrias.



21:10 HORAS: Así está el ambiente en el Zócalo de la Ciudad de México, donde en unas horas más se llevará a cabo el Grito de Independencia.



21:07 HORAS: El Sistema de Transportes Eléctricos informó de la suspensión del servicio en la línea San Felipe - Miguel Hidalgo debido a la gran cantidad de asistentes en el Zócalo.



20:53 HORAS: La circulación en Reforma está cerrada en ambos sentidos, entre la Diana e Insurgentes, por los festejos patrios.



20:35 HORAS: En la delegación Tlalpan se realiza una obra de teatro de la captura de Morelos.



20:30 HORAS: El Instituto Nacional de Antropología e Historia compartió algunas imágenes de las fiestas patrias en años anteriores; en esta ocasión, la iluminación de Palacio Nacional y el Zócalo en 1940.

20:16 HORAS: Así se ve el alumbrado decorativo en el Zócalo en estas fiestas patrias.



19:00 HORAS: El INAH difundió una imagen de su Fototeca en la que Adolfo López Mateos ondea la bandera de México durante la ceremonia del Grito en Dolores Hidalgo.



18:06 HORAS: El presidente Enrique Peña Nieto dio el Grito de Independencia con damnificados en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Chiapas.

17:21 HORAS: El Empire State se iluminó con los colores de la bandera de México con motivo del Día de la Independencia del país.



We’re recreating the Mexican flag in lights tonight as we shine for #MexicanIndependenceDay and The Mexican Cultural Institute of New York! pic.twitter.com/wVbECbKszB