Garantiza Meade incremento de sueldo a maestros

Monterrey

En su segundo día consecutivo de gira por Nuevo León, el precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, garantizó el incremento de sueldos a los maestros del país, ello al reunirse este jueves con la militancia del Partido Nueva Alianza, en las instalaciones de Cintermex.

A través de un Foro interactuado con preguntas y respuestas, una militante cuestionó si garantizará los derechos laborales de los docentes, a lo cual el precandidato respondió que todos los esfuerzos que hagan los maestros deben verse reflejados con incrementos salariales.

"Así como los maestros hacen un esfuerzo significativo todos los días por sacar adelante al país, tiene que hacerse un fuerzo porque eso se vea reflejado en sueldo, que se incremente de manera significativa y real", señaló.

"Por todo esto quiero ser su candidato, y por todo lo que hemos platicado en estos conservatorios, por lo que hemos reflexionado en este ejercicio que hoy termina en esta etapa pero que habría de repetirse muchas veces más en el futuro", dijo.

También, a pregunta expresa de si será un presidente político o tecnócrata, Meade aseguró que se necesita de ambas para mantener un equilibrio y rumbo en el país.

"No se es político o se es técnico, no se puede hacer un gobierno que sea insensible a lo que le preocupa la gente, no se puede hacer un gobierno que aplique recetas que vienen de afuera, que aplique recetas dogmáticas, que aplique recetas que no se ven de manera cercana, dialogar, y además con profunda sensibilidad social, tampoco se debe hacer un gobierno demagógico, tampoco se debe ser un gobierno en donde las propuestas no sean viables.

"El día que llevemos a México con buena política, buena técnica y sensibilidad, ese día habremos de llevar a México por el rumbo de transformación que se necesita", refirió.

Otro de los temas que se abordó fue el combate a la corrupción, en el cual destacó que, en lo personal, tiene a la perfección todas sus declaraciones y aseguró que cada una concuerda con su estilo de vida.

"En el tema de corrupción, y yo creo que es un tema bien importante, importante en muchos sentidos, bien importante combatirla con voluntad, con consistencia, con la certeza y la tranquilidad de conciencia de haber hecho siempre todo nuestro desempeño con respecto a la ley, de no tener un solo peso, al margen de lo que explica mi circunstancia, mi sueldo y mi salario.

"De ser capaces que mi declaración patrimonial sea consistente con mi declaración fiscal, pero más importante aún, que ambas sean consistentes con mi estilo de vida y que las tres sean consistentes con el registro público de propiedad, en mi caso no se encontrarán nunca un solo bien, un solo predio, un solo espacio de privilegio que no se explique por mi trabajo, un trabajo público del que puedo dar cuentas claras, peso sobre peso y centavo sobre centavo", subrayó.

Con esto, Meade pidió el apoyo de la militancia de Nueva Alianza a donde acudieron integrantes de la segunda circunscripción, pertenecientes a los estados de Coahuila, Querétaro, San Luis, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León.

Por su parte, Luis Castro Obregón, dirigente Nacional de Nueva Alianza, planteó dos panoramas a los militantes: el primero de ellos haciendo alusión a lo que planteó Meade y el segundo de ellos, refiriéndose al proyecto que ha planteado Andrés Manuel López Obrador

"Quiero decirles: la alternativa es subirnos al tren del desarrollo, al tren de alta velocidad que pilotea Pepe Meade, o nos subimos a una locomotora de vapor que va en contra de la historia, está bonita pero solo para las fotos y que va para atrás", señaló.

