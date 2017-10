Incongruente postura de Gobierno, afirma PAN

Monterrey

Luego de la advertencia del Gobierno de posible veto a las reformas de la Ley del Instituto de Control Vehicular (ICV) para el registro de placas foráneas, la bancada panista del Congreso del Estado calificó de incongruente a la autoridad estatal, ya que por un lado proponen este registro, y ahora se retractan.

La diputada panista que propuso el dictamen, Myrna Grimaldo, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso Local, recordó que fue el secretario de Finanzas del Estado, Carlos Garza, quien les hizo la propuesta, y ahora el secretario general de Gobierno, Manuel González, amenaza con vetarla.

“El licenciado Carlos Garza estuvo impulsando el tema de esta iniciativa, precisamente lo vimos con él para que se implementara esta aplicación, ahorita estamos muy desconcertados, hay una incongruencia total, por una parte, Carlos Garza lo impulsa y ahorita el secretario de Gobierno sale a decirnos que van a vetar esta propuesta.

“Este es un auto veto; yo creo que el tema efectivamente, el tema era más de fondo yo creo que ya no les convenció que no se cobrara, que se vislumbra una falta de coordinación porque están en otros temas que no son lo que sucede en el estado porque no es posible que dos Secretarías tan importantes como esa la Tesorería y la Secretaría General de Gobierno no estén de acuerdo en un tema tan importante como el de seguridad”, manifestó.

La diputada consideró que este rechazo por parte del Gobierno del Estado a las reformas de la Ley del ICV es originado por la falta de cobro que solicitaba la propuesta original, ya que se planteaba que para permitir la circulación se aplicara un permiso de 310 pesos.

Sin embargo, los diputados analizaron la petición y aceptaron la propuesta, pero con los permisos sin costo, y además, con la posibilidad de obtenerlos por internet.

“Si hiciéramos un cronograma tendríamos que ver que esto fue presentado por el Gobierno del Estado por allá de junio precisamente porque los diputados hicimos una revisión exhaustiva de la propuesta que estuvimos aprobando hasta este mes de octubre, donde se viera definitivamente que no se quiere afectar al ciudadano, desde un contexto diferente al de la propuesta, yo no sé si ahí está la propuesta del secretario general de Gobierno con este tema.

“Primer tema, la propuesta decía que es por un tema de seguridad que se quiere llevar control sobre el acceso de vehículos foráneos a Nuevo León y dos, traía la reforma acerca del cobro por la implementación a cerca del cobro por este registro y lo que analizamos fue okay, muy bien gobernador te vamos a ayudar con tu propuesta, sí y sólo si el cobro es cero para el ciudadano y no me obligues al ciudadano a sacar el registro a una oficina o módulo vehicular”, declaró.