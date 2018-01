INAI ordena a Segob publicar solicitudes de apoyo militar a estados

Ciudad de México

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) informar sobre las solicitudes de apoyo militar que han hecho los estados del país entre 2006 y 2017.

TE RECOMENDAMOS: Ante Corte, INAI va contra dos artículos de la ley de seguridad

Al resolver un recurso de revisión, el pleno del INAI instruyó a la dependencia federal a entregar la versión pública de los oficios de petición de apoyo de personal de las Fuerzas Armadas, expedidos por gobernadores de las entidades federativas entre diciembre de 2006 y agosto 2017, para apoyar en labores de seguridad pública, solicitados por un ciudadano.

En su respuesta inicial, la Segob clasificó los documentos requeridos como "reservados", argumentando que su difusión puede vulnerar tanto la seguridad nacional como la seguridad pública.

Al presentar el caso ante el pleno del INAI, la comisionada Patricia Kurczyn explicó que para garantizar el derecho de acceso a la información y proteger los datos susceptibles de ser clasificados por seguridad nacional, se verificaron los documentos solicitados para estudiar si la reserva de los documentos es adecuada.

Al respecto, concluyó la prueba de daño realizada por Segob "resultó insuficiente" para la clasificación total de los documentos, por lo que es improcedente la reserva íntegra de los documentos requeridos.

"En las solicitudes realizadas por los gobernadores no sólo obra información sensible a la seguridad nacional y pública, sino que también constan datos de carácter genérico que no son susceptibles de protección, como referencias de periodos de vigencia de convenios de colaboración; requerimientos de reuniones, así como nombres de instrumentos legales previamente suscritos, que no dan cuenta de métodos o acciones de coordinación específicas en materia de seguridad", explicó.

Por lo anterior, el pleno del instituto, a propuesta de la comisionada Kurczyn Villalobos, determinó modificar la respuesta de la Segob y le instruyó entregar al particular versión pública de los oficios de petición de apoyo de personal militar, expedidos por cuatro entidades federativas y dirigidos a la dependencia, entre diciembre de 2006 y agosto 2017.

TE RECOMENDAMOS: INAI multa con 4.6 mdp a hospital por negar expediente

En los documentos únicamente se deben ocultar aquellos datos que impacten en temas de seguridad pública y nacional, como lo son: a) municipios involucrados; b) motivos específicos de ayuda expuestos por gobiernos locales y/o municipales; c) descripción del tipo de personal requerido, características de sus funciones, cantidad de elementos requeridos por municipio, localidades o áreas, así como denominaciones de diversas corporaciones en materia de seguridad, que se verían fortalecidas con el apoyo requerido; y d) cualquier referencia a planes y tipos de operaciones, así como aspectos técnicos y operativos específicos que cada acción o estrategia requiera.





JASR