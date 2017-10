En renegociación de TLCAN, cansado explicar déficit comercial: Guajardo

San Luis Potosí

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, se dijo "cansado de explicar" que los déficit comerciales no son un objetivo, sino un resultante de las políticas públicas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"No tenemos tiempo para andar de maestros en el mundo, lo que sí podemos es ayudar a rebalancear su comercio"



"Ya me cansé de explicar que los déficit comerciales no son objetivo de políticas públicas, sino resultante; no tenemos tiempo para andar de maestros en el mundo, lo que sí podemos es ayudar a rebalancear su comercio", indicó durante su participación en la Cumbre de Negocios.

El gobierno de Estados Unidos ha insistido que una de las metas en este proceso del TLCAN es reducir los déficits comerciales con sus socios.

Guajardo recordó que la próxima ronda de negociaciones con EU y Canadá del TLCAN será en México el próximo 8 de noviembre.





EB