Quienes nos descalifican son ignorantes: priista 'rebelde'

México

José Ramón Martel López, integrante de la Alianza Generacional del PRI, calificó de ignorante e intolerante a Arturo Zamora, quien los llamó "priistas de café" y los acusó de querer destruir al partido.

En entrevista, Martel López sostuvo que la reunión a la que asistieron más de 80 priistas el pasado viernes no se trató de ningún golpe contra el partido ni la dirigencia, sino de un foro de diálogo con el único objetivo de fortalecer al partido para que pueda ofrecerse como una buena alternativa en 2018.

"Se trata de cómo fortalecer al partido, no de cómo destruirlo; intolerancia, es lo que se hace evidente con quien critica la posibilidad de limitar la libertad de expresión", indicó Martel López, al insistir en que solo se opondría a esta visión "alguien que ignore la historia real de una organización política que ha perdido el poder y se ha podido levantar; "ignorancia de la historia de nuestro partido y de la gente que no conoce todo lo que hemos luchado dentro de esta organización".

El priista sostuvo que "sería muy ciego" que no se reconociera que la ciudadanía ve al priismo como un partido de corruptos "por los malos actos que han cometido unos cuantos", como los ex gobernadores hoy presos por malos manejos durante sus gestiones.

"Por eso el viernes dije que estamos hasta la madre de la inmensa mayoría de los priistas, que no somos parte de este puñado de corruptos que nos han desprestigiado, y el partido tiene que hacer algo; tenemos todos que hacer algo para convencer que seguimos siendo una buena opción para gobernar.

"Propusimos algo que no sabemos a quién le pueda doler, que el próximo candidato a la Presidencia sea una gente honesta, honrada, capaz, convincente; que sea decisivo para los electores que nos califican a todos por unos cuantos raterillos que nos desprestigian, y son políticos que no deben llamarse como tales, porque deshonran el verdadero quehacer político, que es servir a México".

Al referirse a los ex gobernadores Roberto Borge y Javier Duarte, quienes fueron presentados como los nuevos priistas y ahora están presos, dijo que el partido tiene la obligación de garantizar que el candidato presidencial será investigado exhaustivamente "para no tener que estarnos después preocupando, al darnos cuenta de que en el pasado tenía pecadillos que no supimos decir a tiempo".

Por lo que insistió en que buscan que estas propuestas se debatan en la Asamblea Nacional, que no quieren que sea cosmética, sino que sume a todos los militantes "para que no se señale que es culpa personal de alguien el hecho de haber seleccionado a quien después defraudó a su estado, al país y la confianza de sus electores.

"Ni creemos que todos los jóvenes son sabios, buenos y honestos ni todos los viejos son desechables y poco útiles para gobernar y para las contiendas. Creemos en el entreveramiento de las generaciones", pues se trata de que contiendan quienes tengan capacidad, experiencia y prestigio probado.

El también ex secretario de organización del tricolor fue insistente en que todos los priistas han vivido batallas con el partido, victorias y derrotas con lealtad a la organización política, como lo hacen todos los integrantes de Alianza Generacional.

Martel López replicó que no son políticos de café, sino "políticos que le hemos dedicado toda o gran parte de nuestra vida a nuestra organización política priista" y que desde diferentes trincheras somos del equipo que ayudó a que el actual titular del Ejecutivo llegara a la Presidencia".

También reiteró que si bien es un gran logro haber ganado la elección del Estado de México, esto no es garantía de tener buenos resultados en 2018, pues recordó que en 2000 y 2006 ganaron el Estado de México con muchos más votos y aún así perdieron la Presidencia.

Además desmintió que Alianza Generacional apoye a Ivonne Ortega como la candidata para la Presidenci.

"Perdón, pero Ivonne Ortega fue una invitada a la reunión, ella expuso sus reflexiones en torno a la asamblea; no se trató de ningún acto de apoyo".

Claves

'Fuego amigo'

• A través de Twitter, Ivonne Ortega acusó fuego amigo en su contra después de las críticas que realizó en la reunión del pasado viernes.

• Arturo Zamora sostuvo que "la visión y gallardía de Enrique Ochoa" fueron un "factor determinante" para los triunfos que obtuvo el PRI el 4 de junio.

• Zamora pidió unidad, pues sostuvo que el partido no se distingue por tener tribus ni encabezar divisiones, sino mantenerse en cohesión.