Víctor Hugo Ornelas

Aunque algunos consejeros consideraron que podría reducirse el gasto programado para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para el año 2019, el Consejo General aprobó el programa anual de actividades y el proyecto de presupuesto de egresos del próximo año por 135 millones de pesos, así como un financiamiento a partidos por más de 99 millones.



Según lo dio a conocer hace algunos días el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, entre la reestructuración administrativa que contempla ejecutar a lo largo de su mandato, se encuentra la revisión de la operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que, por su parte, no esperó para aprobar el gasto para el ejercicio fiscal 2019.



Las consejeras Virginia Gutiérrez y Erika Cecilia Ruvalcaba, insistieron en que la distribución del gasto no era la adecuada; la primera de ellas al considerar que se trataba de una propuesta que no cumple con los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, transparencia, control, perspectiva de género, racionalidad, austeridad y honestidad, al dar prioridad a áreas como comunicación social y editorial, aun cuando el IEPC cuenta con tiempo en radio y televisión por disposición de ley, mientras que en lo referente a la producción de libros, indicó que no se debería presupuestar recurso cuando ni siquiera se tiene un proyecto definido al respecto.



Por su parte, la consejera Erika Cecilia Ruvalcaba consideró que el gasto podría distribuirse de diferente manera, fusionar áreas y modificar algunos criterios, además de que fue más allá de la propuesta de su compañero Moisés Pérez Vega sobre solo contratar trabajadores eventuales para el área de organización y aseguró que el instituto no requiere la contratación de ningún trabajador eventual para 2019 al tratarse de un año no electoral, pues los trabajadores de base, serían suficientes para subsanar las necesidades del organismo.



Los apuntes de las consejeras no recibieron eco entre sus compañeros y por lo tanto no fueron considerados para el proyecto fiscal, incluso, el consejero presidente, Guillermo Alcaraz Cross defendió el presupuesto al señalar que este se pudo “distribuir de mil maneras ese recurso, incluso dejar en cero a estas áreas, (de comunicación y producción editorial) pero me parece que no es la manera de hacerlo, con el ánimo de evitar simulaciones es que se propone un presupuesto abierto que presenta el gasto de cada área”.



Agregó que se cubren medidas de austeridad, puesto que en 2017 el presupuesto del instituto fue de 138 millones de pesos, mientras que para 2019 será de 135 millones de pesos, incluso, podría llegar a ser por un total de 133 millones al eliminar las plazas eventuales que sí se aprobaron como medida austera.



SRN

