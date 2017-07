Salarios superiores a 27 mil pesos ofrece el IEEM

Toluca

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ofrece salarios mensuales netos de 27 mil 433 pesos a quienes deseen desempeñarse como vocales Ejecutivos, 21 mil 249 de Organización Electoral o Capacitación en las Juntas Distritales y Municipales para las elecciones de ediles y diputados locales en junio de 2018.

Se trata de empleos temporales de tiempo completo por los cuales empezarían a cobrar a partir de noviembre de este año y hasta julio o agosto de 2018, dependiendo del cierre de cada órgano desconcentrado por los recursos y peticiones de información que hagan los tribunales a estas instancias.

En total necesitan 45 vocales Ejecutivos, otra cantidad igual de Organización y de Capacitación para las 45 Juntas Distritales; además de 125 vocales Ejecutivos y otro tanto para Organización en las 125 Juntas Municipales, es decir, un total de 385 funcionarios electorales.

Para concursar por estos espacios necesitan inscribirse en el proceso de selección del 10 al 15 de julio, tendrán a su disposición una guía de estudios con la cual deberán presentar el examen de conocimientos el 12 de agosto con duración de dos horas y media. De ahí tomarán a los promedios más altos para pasar a la evaluación psicométrica y a la entrevista a finales de septiembre.

Entre los requisitos que deben cumplir está el ser mexicano por nacimiento, estar inscrito el en Registro Federal de Electores, tener credencial vigente, tener más de 30 años de edad, tener estudios concluidos de licenciatura, gozar de buena reputación, ser mexiquense.

Es necesario no haber sido candidato ni dirigente político durante los últimos cuatro años, no estar inhabilitado, no ser ministro de culto religioso, no haber sido funcionario electoral ni haber sido miembro del servicio profesional electoral nacional durante el último proceso electoral en la entidad.

Quienes se desempeñen en estos cargos se someten a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, a la Ley del Trabajo de los servidores públicos, al Código de ética y a las normas del Instituto Electoral donde deben atender los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En la revisión de la idoneidad tiene un peso de 30 puntos los antecedentes académicos, 15 los laborales, 20 el resultado de las evaluaciones de conocimientos electorales, 20 la valoración psicométrica y 15 la entrevista.

Entre las principales funciones está la responsabilidad de organizar, desarrollar y vigilar el proceso electoral para la elección de diputados o ediles, desde los órganos desconcentrados. Normalmente, por los salarios ofrecidos acuden hasta 12 personas por cada puesto, por lo cual tienen oportunidad de elegir a los mejores promedios y personas más capacitadas.





