Es necesario pensar en la segunda vuelta electoral: PRD

Toluca

Para los siguientes procesos ya resulta indispensable pensar en la segunda vuelta, porque de otra forma se seguirán teniendo gobiernos con muy poca legitimidad y un gran descontento social, ante la marcada competencia que se ha generado en la entidad, no entre dos sino entre cuatro fuerzas políticas. Javier Rivera Escalona, representante del Partido de la Revolución Democrática en el Instituto Electoral de la entidad, indico que es evidente el nivel de competencia que existe entre diversas fuerzas políticas y por ello es necesario luchar por gobiernos con mayor respaldo social, a través de la ley.

Los resultados del pasado 4 de junio, dijo, ponen en evidencia la necesidad de diseñar un proceso corto para ir a una segunda vuelta entre los dos primeros lugares o pensar en establecer gobiernos de coalición, donde no todo sea para el primer lugar, sino el segundo tenga algunos espacios en la administración estatal y oportunidad de participar en la toma de decisiones. Esto último, consideró, sería sano cuando la diferencia entre los dos primeros lugares no fueran distantes, que el segundo lugar tuviera participación porque al final cuenta con un respaldo similar a quien asume la gubernatura y lo justo es que compartan el gobierno de alguna manera.

Por ahora, añadió, ya no da tiempo de hacer reformas para el 2018 que sería la presidencial, pero sí para la siguiente contienda de gobernador y elecciones futuras donde los electores y participantes deberán acostumbrarse a esto. “La sociedad ya debiera dar un paso a las democracias modernas porque no puede ser que el que gobierne o gane la elección entre con una aceptación mínima, es decir con una mayoría menor, con apenas 30 por ciento y tenga en contra 70 por ciento que no lo respalda.

Así no hay legitimación en su quehacer institucional” abundó. Javier Rivera consideró que se debe caminar hacia los gobierno de coalición, porque si el voto no es totalitario tampoco tendría que ser la administración, debe haber una correlación de fuerzas, como lo exprese el ciudadano en las urnas. “Son dos figuras que se tienen que implementar ya porque si no se van a seguir teniendo gobiernos autocráticos, con una sola ideología que buscan enquistarse en el Poder y ciertamente son un círculo vicioso del cual se tiene que salir con la ley en la mano, por el bien de todos, principalmente de quien gobierna” asumió Javier Rivera.

