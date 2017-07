No urge tener director de partidos

Toluca

El presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio, designará al nuevo titular de la Dirección de Partidos Políticos que quedó acéfala luego que el titular renunció. El consejero dijo que no hay prisa y se tomará el tiempo suficiente para hacer la propuesta al Consejo. Sobre la posibilidad de que la consejera Palmira Tapia encabece este cargo, el consejero se limitó a informar que legalmente no hay impedimento alguno para proponerla cuando deje el cargo, pero aclaró que es una decisión que no ha tomado.

Remarcó que el proceso puede empezar sin este cargo, porque el área trabaja sin problema alguno y ya tienen a un encargado del despacho. Esto, luego de aprobar en sesión el retiro y blanqueo de propaganda electoral a través de la contratación de una empresa con cargo directo a las prerrogativas de cada partido, tal como lo establece la ley en la materia.

De acuerdo con el censo que hizo el IEEM con apoyo de los partidos políticos, son mil 85 elementos con mensajes políticos de los candidatos, lo cual fue considerado por el presidente del instituto como reducido, si se toma en cuenta el número de bardas, espectaculares, mantas, camiones y parabuses que ocuparon. La empresa dirá cuántos elementos sí trabajó porque en el tiempo que transcurra, algunos ya no estarán.

Los espectaculares, por ejemplo, ya habrán sido rentados a otras empresas y habrá casos donde los particulares no permitan el retiro de los que ellos mismos cuidan.

Los distritos donde hay más material de propaganda son: Chalco, con 60; Chimalhuacán, 100; Lerma, 88; Valle de Bravo, 67; Teoloyucan, 74; Atizapán de Zaragoza, 96 y; Metepec, 59. En total son 444 bardas, 609 lonas, 19 espectaculares, entre otros. Quien tiene más pendientes son los partidos coaligados al PRI, con 407, que representan 40 por ciento; seguido del PRD, con 209; 109 de Morena; 196 PRD y PT 36. De Castell no hay pendientes.

Por otra parte, el presidente del IEEM será quien deba proponer al nuevo titular de la Dirección de Partidos Políticos, para lo cual se tomará su tiempo en buscar el perfil adecuado, sin presiones ni limitantes de ningún tipo.

