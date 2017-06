Subastan objetos del extinto Partido Futuro Democrático

Toluca

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), subasta 139 objetos, propiedad del extinto Partido Futuro Democrático, con valor de 175 mil 567 pesos para poder saldar las cuentas que tiene pendiente este instituto político con diversos acreedores. Entre los bienes que está vendiendo el instituto electoral al mejor postor hay elementos de una oficina, desde un pequeño bote de basura hasta una sala de tres piezas, una computadora, librero, contactos, tapetes para mouse o extensión eléctrica. La subasta se llevará a cabo el siete de julio en el Centro de Formación y Documentación.

Podrá acudir cualquier persona física y jurídica colectiva, con todos sus documentos en regla, con capacidad económica, cédula fiscal comprobante de domicilio que acredite su personalidad. Quienes no pueden participar son los consejeros electorales, los representantes de los partidos políticos, integrantes de la unidad Técnica de Fiscalización, el interventor o sus auxiliares, los dirigentes del partido en liquidación ni servidores públicos electorales que hayan tenido acceso a este procedimiento de liquidación.

La garantía de seriedad será de 17 mil 556 pesos a favor del partido que representa 10 por ciento de lo que venderán a los mejores postores. Si las ofertas no convencen o no cubren los montos mínimos se declarará desierta, de acuerdo a lo establecido por Elías Velázquez Colín. En el lote a subastar incluye 21 computadoras fijas y portátiles de diferente características; proyectores, pantallas, 13 escritorios, sillas de pie y vinil, librero, teléfono, conmutador, etc.

