INE debe evaluar traslado de paquetes: IEC

Saltillo, Coahuila

La información respecto a la deserción de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, lo que obligó a que fueran supervisores y capacitadores electorales los que llevaran los paquetes a las sedes electorales "se tuvo en su momento" por parte del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), expresó su consejera presidente, Gabriela María de León Farías

"Estuvimos en contacto toda la noche y nos estuvieron pasando información, pero esas son tareas que les tocan a ellos (INE), entonces hay que respetar sus ámbitos de competencia y pues ellos emitirán sus comunicados y harán sus evaluaciones y, en su caso, si lo consideran, aplicarán sanciones o reevaluarán procesos", comentó.

En un comunicado emitido el pasado lunes, el INE señaló irregularidades en el traslado del 23 por ciento de los paquetes electorales por deserción de los funcionarios de casilla por lo que el material no fue transportado por el mecanismo de recolección previamente definido por el organismo.

Al respecto, De León Farías sostuvo que en todo momento los procedimientos del IEC fueron evaluados por el INE, en referencia al comunicado emitido la semana anterior respecto a que no se llevaron a cabo las pruebas requeridas para garantizar un adecuado funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

"Creo que todavía es muy pronto para dar una opinión respecto del funcionamiento del PREP", insistió en que como sistema informático el PREP, "funcionó a la perfección, lo que pasó es que no llegaron los datos porque los funcionarios de casilla se tardaron mucho en el escrutinio y cómputo del acta porque las sumas no correspondían y no supieron cómo sumar las coaliciones", y porque hubo "muchísima confusión" por una acta tan complicada.

Aclaró que por normatividad electoral hay tareas que le tocan al INE y otras que le corresponden al IEC.

"Nosotros no nos metemos en las tareas que le tocan al INE y el INE sí tiene rectorías en ciertas tareas que nos tocan a nosotros", expuso.

Expresó que el asunto ya está judicializado.

"Es decir, las decisiones ya se van a tomar en el ámbito jurisdiccional, dejemos que las instancias correspondientes decidan lo que en derecho corresponde", dijo.

