Identifican a tráileros que protagonizan accidente en Barragán

Monterrey

Los dos tráileros que aparentemente peleaban por la avenida Barragán y provocaron que uno de ellos cayera con todo y el pesado vehículo de un puente, ya están identificados y se conoce a la empresa que pertenecen, informó el alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes.

El munícipe agregó, en entrevista para Telediario, que uno de ellos está detenido, mientras que el otro conductor bajó del tráiler y se perdió entre el monte en una carretera.

"Sí, ya a ambos los tenemos perfectamente ubicados, (también) los nombres de las empresas en las cuales son choferes y son propietarias de los camiones, uno está detenido, el otro huyó, pedimos apoyo a la Policía Federal, se detuvo la unidad en la carretera a Laredo, bajó de la unidad y corrió en un monte, por el momento está prófugo, pero se tendrá que presentar a declarar en las próximas horas".

Mencionó que una se llama Autolíneas Express González, donde es permisionario Fernando Cantú Ayala, y la otra está reportada como Fríos y Secos SA de CV.

Aclaró que estás empresas no cuentan con suspensión de amparo para circular en horarios que no está permitido, pero que aún así, la hora en que ocurrieron los hechos no es de restricción.

"Ciertamente sí son una decena de líneas o personas con suspensión de amparo, el amparo todavía no se resuelve, pero no son tantas, no son ni el uno por ciento de todos los empresarios, tráileros o repartidores que puedan tener el beneficio de una suspensión de amparo.

"Sin embargo, ninguna de estas dos empresas tenemos registradas que sean de las que están amparadas, como el otro 99 por ciento deben de respetar las reglas, el horario de vedas es de 6 a 8, esto fue mucho tiempo antes, entonces están dentro del horario permitido para que circulen, Barragán es una de las avenidas permitidas, pero obviamente lo que hicieron no tiene nombre, es una irresponsabilidad muy grande y que nosotros de la mano con la Procuraduría de Justicia haremos lo que está en nuestras manos para fincar la responsabilidad en el caso, aquí pudo haber gente que salió lesionada o perdido la vida por actos de este tipo que no vamos a solapar".

El alcalde dio a conocer que uno de los conductores es identificado como Juan Bautista Celorio, de 21 años de edad, a quien se le están realizando los exámenes para saber si había ingerido alcohol o drogas.

Fuentes Solís indicó que gracias al reglamento homologado es que tienen el control de los horarios y las avenidas por las que deben circular los vehículos de carga.

"El reglamento homologado vino a traer esta regulación que no existía, es una regulación completamente nueva para la zona metropolitana y muy enfocada en regular transporte de carga, la zona metropolitana era tierra de nadie, podían circular en cualquier horario y en cualquier calle, ahora quedan muy bien definidas las avenidas en donde pueden circular y los horarios, lamentablemente es un proceso largo en el que duele, obviamente es restrictivo, regulatorio, no prohibitivo, pero pues ante casos y hechos como esto tenemos que redoblar los esfuerzos y hacer todo lo que tengamos que hacer".

Lamentó que los jueces den prioridad a los intereses particulares y de empresarios, contra los de interés común y de la sociedad.

En cuanto a las sanciones que obtendrán tanto los conductores de los tráileres como las empresas, señaló que se enfocarán a que sean las más severas.

"En temas estrictamente administrativos de reglamento pues multas más severas a las que se pueda tener alcance, en el rango que se permita, en el tema de los daños patrimoniales tendrán que pagar la ruptura del barandal, los daños a la carpeta, y en el terreno de lo penal estamos de la mano con la Procuraduría porque estos hechos pusieron en riesgo la vida de personas y tenemos que dejar claro que no se va a solapar".

Aseguró tener una reducción de hasta un 30 por ciento en accidentes de transporte de carga, tras la implementación del nuevo reglamento de Tránsito.

"Antes del reglamento teníamos 120-130 accidentes mensuales, después del reglamento logramos reducir en un 30 por ciento, ahorita difícilmente pasamos de 80 accidentes mensuales".

La tarde de este jueves un par de tráileros que presuntamente iban peleando, causaron que uno de ellos derribara un muro de contención y cayera desde un puente de la avenida Barragán, provocando fuertes daños, hechos que fueron captados por un automovilista.