Huracanes causan más daños que terremotos, dice senadora

Ciudad de México

La presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, Silvia Garza, afirmó que el cambio climático es un asunto de seguridad nacional, ya que sus efectos tienen mayor potencial destructivo que el de otros fenómenos naturales, como los terremotos; y señaló que los sismos de septiembre dejaron menos pérdidas económicas que otros fenómenos climatológicos.

Durante su participación en el 7o Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático: "El Cambio Climático desde la Perspectiva de la Seguridad Nacional", señaló que los efectos de los sismos recientes representan sólo 41 por ciento de las pérdidas ocasionadas por los huracanes Alex y Carl en 2010, las cuales ascendieron a 92 mil millones de pesos en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Indicó que los meteoros Ingrid y Manuel ocasionaron pérdidas por más de 57 mil millones de pesos en Guerrero, Sinaloa, Nuevo León, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Michoacán, en 2013.

Mientras que los terremotos, insistió, dejaron menores pérdidas económicas que las inundaciones en Tabasco de 2007, cuyo costo fue de más de 50 mil millones de pesos.

Asimismo, consideró que los recientes terremotos en el país fueron menos catastróficos que los huracanes Vilma, Stan y Emily, que sumaron más de 45 mil millones de pesos en daños a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Veracruz en el 2005.

"Pese a lo alarmante de la situación, vivimos en una tranquila apatía. No hay datos que nos muevan a entender la magnitud de este fenómeno. Enfrentamos el mayor fenómeno como civilización. Nuestra vida diaria está en permanente amenaza; no vemos, aunque nuestro estilo de vida no sólo amenaza este mismo estilo de vida, sino que amenaza nuestra permanencia en el planeta", añadió.





JASR