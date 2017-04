Urgente el regreso de las Farmacias de la Gente: HMV

Saltillo, Coahuila

Humberto Moreira Valdés dio a conocer a través de las redes sociales una de las propuestas de campaña del Partido Joven, para que regresen las farmacias de la gente, ante la urgencia de medicinas que hay en la entidad.

"Se cerró la oportunidad de que la gente tuviera medicinas a bajo costo, además la atención médica en la propia farmacia para poder adquirir ahí su receta a un costo muy muy inferior del que tiene en una farmacia normal", dijo el candidato a diputado plurinominal.

"Que lleguemos con esas farmacias a toda la gente, que lleguemos con medicamentos a todos, que no haya un niño, un adulto, que no haya nadie en Coahuila que no pueda tener acceso a medicamentos", agregó.



Aseguró que el regreso de las farmacias de la gente es algo sencillo de lograr, por lo que sigue pidiendo el voto de la ciudadanía.



Por su parte el candidato a diputado por el distrito XIII, Héctor Manuel Arenas, destacó que en las colonias donde ha hecho campaña política los ciudadanos le han manifestado la confianza hacia el ex gobernador de la entidad, sin embargo señaló que hay temor y desconfianza en los partidos políticos.



"La gente tiene miedo, ya no confían en los políticos, no confían en los partidos políticos y eso es lo que nos ha dado acceso a las personas", expuso. dcr