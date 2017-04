'La Chalupa' y 'Buenas' para el 'Profe', regresará la lotería

Saltillo, Coahuila

El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, se comprometió a regresar algunas tradiciones que fueron prohibidas por ser consideradas como inapropiadas, como las loterías.

Recordó que era una actividad común en las fiestas de las iglesias, sin embargo se criminalizó pese a que no hacían daño a nadie, por lo que aseguró volverán.





En un video en el que solicita el voto para el Partido Joven, el candidato a diputado plurinominal empieza a correr las cartas de una lotería y mostrando una expone que hace algunos años se les puso "la bota" en el cuello a todos los ciudadanos con la prohibición de "diversiones sanas, entretenimiento responsable y tradiciones mexicanas".

"Luego 'El Catrín' dijo que estos juegos no eran juegos apropiados para la gente, ¿qué quisiera él que jugaran? Juegos caros, no detiene acceso a ello, 'El Catrín' no entendió", expresó.

Tras mostrar la carta de 'El Catrín', toma la siguiente en la que aparece "La Sirena" y se refiere al candidato del Partido Acción Nacional y dirigiéndose a él se compromete a cumplir "una petición".

Enseguida muestra la imagen del "Borracho" para afirmar que es el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa "que aparece en todos lados, siempre ebrio y cometiendo errores".

Comentando que su condición se debe a la carga de conciencia por "todas las muertes y desapariciones de mexicanos que tuvimos", durante su administración y de quien aseguró que será recordado como el "gran usurpador que superó a Victoriano Huerta".

"Ahí estaré trabajando, donde tú quieres pero trabajando, cuidándote para que no tengas ningún privilegio cuando te encerremos", advirtió.





Finalmente muestra la carta del "Valiente" y se refiere a sí mismo como "el valiente que va a hacer que regresen nuestras tradiciones", como lo es la lotería mexicana, pues es una actividad con la que se socializa y se sale del encierro de la vida cotidiana.

"El Catrín y el de la bota no podrán con el valiente, con Humberto Moreira, que con su voto llegará al Congreso", concluye el mensaje, solicitando el voto para las candidatas y candidatos del Partido Joven.





