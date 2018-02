Valdemar: Rivera atenderá requerimientos de autoridad

Ciudad de México

El cardenal Norberto Rivera aunque termine su labor pastoral al frente de la Arquidiócesis de México "seguirá dando atención a cualquier requerimiento legal" que le haga la Procuraduría General de la República, por el expediente que tiene en donde se le acusa presuntamente de encubrimiento de pederastia, afirmó el sacerdote Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis de México.

En entrevista al concluir la última misa de Rivera Carrera como administrador apostólico en la Catedral Metropolitana, Valdemar Romero fue cuestionado sobre la denuncia que se encuentra en la PGR y aseguró que Rivera es un ciudadano y si la autoridad lo requiere, atenderá los requerimientos.

Sobre el estado que guarda la investigación, dijo "no hay nada en realidad, es una fumarola, es el teatro de Alberto Athié (uno de los ex sacerdotes que presentó la denuncia) y compañía porque no hay ninguna razón para esa denuncia".

Y reiteró que "el cardenal ya mostró los casos que hay la documentación, entonces ahí está en la Procuraduría siguiendo su cauce normal. Pero yo lo dije desde un principio y lo sigo diciendo: estamos totalmente despreocupados de esa denuncia que más bien fue para golpear, más que buscar justicia".

El vocero de la Arquidiócesis de México puntualizó que la PGR no les ha solicitado más información, "lo que había que presentar ya se presentó. Entonces ellos (los denunciantes) insisten más bien en querer conocer el expediente y la procuraduría se los ha negado. Eso es cuestión de la procuraduría, no tenemos que ver nada nosotros".

Se le cuestionó si estos casos quedarán impunes y Hugo Valdemar respondió: "no hay tal situación de crimen que tenga que dirimirse o pagarse tan así que esto no está procediendo".

Durante la entrevista afirmó que todo se encuentra listo para la ceremonia de mañana en donde se recibirá al nuevo arzobispo primado, Carlos Aguiar Retes, en donde están invitados políticos, empresarios, funcionarios, así como obispos de otros países tanto en la Catedral como en la Basílica.

Valdemar Romero indicó que el cardenal Norberto Rivera está satisfecho de la labor que realizó durante 22 años al frente de la Arquidiócesis de México.





EB