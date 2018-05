Homicidio podría estar relacionado con un cártel: Mauricio

San Pedro Garza García

Aunque aseguró que se tratan de especulaciones y aún no hay nada confirmado, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, advirtió que el homicidio que se reportó esta tarde en un centro comercial del municipio podría estar relacionado con el crimen organizado.

El alcalde mencionó que la información con la que cuentan hasta el momento es que el hombre era identificado como Antonio Treviño Méndez, de oficio prestamista y tenía dos domicilios: uno en San Pedro y otro en Apodaca.

Agregó que hay especulaciones que ligan al sujeto con cárteles y presuntamente le apodaban "El Zorrillo", aunque el alcalde prefirió no ahondar en información sin confirmar.

"Hay muchas especulaciones de si pertenecía a un cártel (...) gente que tiene este tipo de actividades pues no dejan de ser sospechistas (sic) de otro tipo de actividad, pero te digo, prefiero no especular", mencionó.

Cerca del mediodía se reportó el homicidio de un hombre en el estacionamiento de un centro comercial ubicado entre la avenida Gómez Morín y Alfonso Reyes, en la colonia Valle de Chipinque, en San Pedro.

De acuerdo a las primeras indagatorias, el sujeto se encontraba abordando su auto cuando lo interceptaron dos vehículos en el estacionamiento y lo asesinaron a balazos.

Por la madrugada de este martes también se registró otro hecho violento entre los límites de Monterrey y San Pedro, cuatro hombres asaltaron una joyería al interior del centro comercial Valle Oriente, causando pérdidas de hasta 500 mil pesos en mercancía.

Sobre esto, el alcalde alegó que San Pedro siempre va a ser blanco de grupos criminales por su estatus socioeconómico, y agregó que los delincuentes que roban en el municipio generalmente son de otra nacionalidad.

"En San Pedro simplemente lo que representa a nivel local, nacional e internacional (causa) que venga gente de todo el mundo a tratar de delinquir en este municipio. No son sampetrinos, no son gente de Nuevo León, no son gente ni de México, ya llevamos venezolanos, colombianos, gente de muchos lados, es un continuo batallar.

Finalmente, y pese a estos dos hechos violentos, el alcalde aseguró que San Pedro es uno de los lugares más seguros del mundo.

"Lo importante no es un incidente o el otro, lo importante son las estadísticas y en estadísticas es de los lugares más seguros del mundo. No tienen que ir con miedo a un centro comercial, son hechos enormemente aislados. Y si ves las estadísticas estaría 'paniqueado' el mundo de salir de sus casas, pero no es así", concluyó.