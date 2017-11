Homenajea hoy la UNAM a Muñoz Ledo

México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hará este miércoles un homenaje Porfirio Muñoz Ledo por su trayectoria.

En entrevista con MILENIO, el actual comisionado para la reforma política de Ciudad de México agradeció el reconocimiento y aseguró que no se arrepiente de nada porque desde que inició su vida pública ha actuado con congruencia.

“Errores los cometemos todos, el arrepentimiento no cabe, porque no tienen ninguna razón de ser. No, de nada me arrepiento. He llegado a una edad en que reconozco mis errores, que son parte del carácter, son parte de la vocación”, afirmó.

Muñoz Ledo dividió en tres etapas su vida: la de profesor, servidor público y líder de oposición.

Reconoció que la ruptura con el antiguo régimen y sus interpelaciones a la figura presidencial es una de las etapas de su vida que más recuerda la opinión pública.

Recordó que fue él quien rompió el mito presidencial, primero cuestionando a Miguel de la Madrid y años después a Ernesto Zedillo.

Y aunque entiende que esa parte sea las más representativa, dijo que tuvo trayectorias anteriores que no fueron banales y en las que también tuvo logros.

“Una vida como profesor, investigador, consejero cultural en el Colegio de México, la UNAM y la Escuela Normal Superior. Luego una segunda vida como funcionario público: “Construí la primera subsecretaría de seguridad social, la subsecretaría de la presidencia de la República, en la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación”, abundó.

Muñoz Ledo es uno de los principales promotores de la reforma política de la CdMx y como sigue activo en la vida pública no evadió hablar del proceso electoral que se avecina.

Dejó claro que es un hombre de izquierda y no del ala moderada. Después enfatizó que la presidencia la ganará Andrés Manuel López Obrador porque el PRD actualmente es una comparsa del PAN. “Yo quiero un cambio radical para México y no lo oculto.

“El PRD no existe, es ficción, una degradación. Estarán en la boleta AMLO, Ricardo Anaya, posiblemente José Antonio Meade y la izquierda va a ganar, te pronostico”, destacó.

Agradeció al rector Enrique Graue el reconocimiento y aseguró que ahora tiene la capacidad de análisis del pasado y la modestia para entender los errores que cometió en el camino, incluso algunos que no le permitieron llegar a ser presidente de México”.