"Está en juego la gobernabilidad del estado"

Monterrey

El diputado local del PAN, Hernán Salinas, declaró que era evidente que el Gobierno Estatal iba a defender su postura al decir que el gobernador Jaime Rodríguez no está en campaña, pero que lo preocupante es que está en juego la gobernabilidad de Nuevo León por no tener un mandatario de tiempo completo.

A nombre de la bancada panista, el legislador consideró correcta la postura del presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza, en el sentido de considerar que no se puede gobernar y al mismo tiempo hacer campaña.

“Es evidente que Manuel González, el secretario General de Gobierno, y el gobernador, van a defender su actuar y van a decir que están dentro de la ley, es evidente, no esperábamos que dijeran que están incurriendo en una falla, yo lo que creo es que evidentemente sí hay o puede haber, y lo hemos analizado, un vacío jurídico, sin embargo, creo que el tema va más allá de lo legal.

“Aquí el tema, y yo lo señalé, independientemente de que se pueda o no se pueda de manera legal hacer compatible la función de gobernador, de recabar firmas, lo que está en juego es la gobernabilidad del estado, lo que está en juego es que Nuevo León el día de hoy no tiene un gobernador de tiempo completo enfocado en defender los programas que tenemos, porque está más enfocado en viajar a la Ciudad de México, grabando videos en internet para subirlo a redes y demás actividades en las que pueda estar involucrado él para recabar sus firmas”, dijo Salinas.

Agregó que se trata de un problema de ética y de compromiso con los neoloneses y que es evidente que al gobernador no le importa quebrantar ese compromiso que hizo con los ciudadanos en la elección del 2015.

“La propia ley señala que hay principios constitucionales rectores en materia electoral, y una de ellas es la equidad, entonces si se demuestra que el gobernador está utilizando recursos públicos con fines de promoción electoral, evidentemente esto le agrega un elemento de inequidad a la contienda.

“Yo creo que es la parte más grave, además de lo que ya comenté, que el gobernador le está robando a los nuevoleoneses tiempo que les corresponde, porque finalmente él al ser candidato se alquiló por seis años para servir a Nuevo León de tiempo completo”, declaró.

En días pasados, Manuel González Flores, secretario general de Gobierno, aseveró que no hay impedimento legal constitucional que no permita que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón informe de su intención para recabar firmas de apoyo, pues aún no es candidato y porque “los domingos no está en funciones”.

En rueda de prensa, el funcionario estatal respondió así ante la opinión de Mario Alberto Garza, presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), quien afirmó que no se pueden destinar recursos públicos para campañas políticas, y que prácticamente es imposible gobernar y hacer campaña al mismo tiempo.