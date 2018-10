Victoria Félix

Pese a que la semana pasada confrontó al Cabildo de San Pedro por aprobar permisos relacionados con el proyecto de museos, este martes el alcalde electo, Miguel Treviño de Hoyos, opinó que existen asuntos más importantes en el municipio.

Además, aseguró que no existe ninguna ruptura entre la administración actual y el gobierno entrante por este tema, y que los señalamientos que lanzó fueron porque se estaban aprobando cosas que ni los regidores ni el alcalde Mauricio Fernández comprendían en su totalidad.

"No es una situación de ruptura. Nosotros hemos llevado la transición de manera muy cuidadosa en cada una de las áreas. A veces hay un tema como éste que acapara la atención pública, así funcionan los procesos de comunicación.

"A mí me interesa enfatizar que hay muchos otros temas más importantes para el municipio donde nosotros estamos concentrados", dijo.



​Aclaró que por ahora no puede hacer nada sobre las decisiones que está tomando el alcalde Mauricio Fernández, y que podrá revisar a fondo el tema una vez que tome protesta.

"Las decisiones sobre el municipio en este momento le corresponden al alcalde y a los regidores en funciones, entonces nosotros no podemos más que observar, prepararnos, revisar los documentos a los que tenemos acceso.

"Hemos sido muy incisivos en tratar de conseguir todo lo que podemos y ya nos tocará tomar decisiones una vez que seamos gobierno", agregó.

Finalmente, Miguel Treviño señaló que ya pasaron cuatro meses desde que solicitaron información sobre los museos y el municipio no ha entregado todos los documentos.

Por este motivo, Treviño sospechó que la tardanza en la entrega de información puede ser debido a que no existen los archivos, y en caso de que así sea, habría implicaciones cuando asuma el cargo.

"No hemos recibido toda la información (...) (pero) la tendremos una vez que seamos gobierno; o bien, explicaremos a la comunidad que esos documentos que se solicitaron no existen, que es otra posibilidad, que se estén solicitando cosas que simplemente no existen porque no se hicieron o por lo que sea", concluyó.





