Hartazgo al sistema político dio triunfo a AMLO: Pineda

Alejandro Reyes

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Leoncio Pineda Godos, señaló que el hartazgo de la gente en el sistema político llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en las pasadas elecciones.

“Hay un hartazgo no en contra del PRI sino en contra del sistema político mexicano, porque al igual que perdió el PRI, perdió el PAN, el PRD, todos los demás institutos políticos por eso es que se concentra la votación en un solo instituto político; hoy esperemos que le vaya bien para que nos vaya bien a todos”, aseveró.

En cuanto a qué fue lo que falló para que la gente le haya dado la oportunidad de gobernar a Andrés Manuel López Obrador, reconoció que hubo temas de exfuncionarios que cometieron actos contrarios a lo que deberían de haber hecho, “eso y muchas otras cosas más”.





Sin embargo, subrayó que varios de los que hoy forman parte del nuevo gobierno federal en Morena, incluido al Presidente de la República, estuvieron antes en el PRI, “el mismo Presidente salió de nuestro instituto político, ahora queremos que nos demuestren cómo poder hacer las cosas”.

Sobre qué se debe cambiar con el nuevo gobierno federal dijo: “la práctica administrativa que ellos nos deben mostrar cómo eficientarla”.

Agregó que se deberán atender los temas de inseguridad, corrupción y la transparencia.

“Todos los grandes temas de la agenda nacional ahora ellos los tienen en su haber y tendrán que tocar todos y cada uno de ellos, no nada más la inseguridad sino la cultura, el deporte, la educación, y como esos hay muchos temas”, sostuvo.

Respecto a si serán suficientes seis años para atender los distintos temas en el país, Pineda Godos consideró que si hacen un gobierno real, de trabajo y buen comportamiento presupuestal “yo creo que sí se puede hacer, no nada más basta decirlo, ahora hay que ponerlo en práctica y que realmente funcione”.

Por otra parte, tras la consulta a la militancia priista, el dirigente estatal consideró que la alcanzará al Partido Revolucionario Institucional para recupera la Presidencia de la República en seis años, “sí, por supuesto”.

Sin embargo, agregó que la puede recuperar el PRI u otro instituto político, “pero eso se va a ver conforme vaya pasando el tiempo”.

Leoncio Pineda coincidió con el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, en democratizar al Revolucionario Institucional. “Es una iniciativa con la que yo comulgo, por eso empezó la consulta porque lo que queremos es aperturar y democratizar”, refirió.

Subrayó que uno de los grandes resultados de la consulta a la militancia priista fue que no quieren a candidatos improvisados, no quieren alianzas con partidos que lejos de sumar le restan, “la militancia quiere que no haya corrupción, la militancia quiere que se transparente la forma de cómo llegan mujeres y hombres a poder encabezar proyectos de elección”.

