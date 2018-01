Habrá guerra sucia entre políticos este año: Asecem

Toluca

Jorge Luis Millán Montes de Oca, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem), capítulo Valle de Toluca, señaló que durante el proceso electoral de este año, es muy probable que surja una guerra de descalificaciones entre candidatos, sin embargo, la mejor opción para quienes aspiren a un cargo público es dar paso a las propuestas reales.

"Prometer no empobrece en época electoral, el afán de ganar los hace perder la visión y el suelo, son varios los factores que influyen para tomar decisiones políticas, fiscales y económicas, tanto en el entorno internacional como en la economía doméstica".

Las propuestas, indicó, deben estar apegadas a la realidad, no deben ser populistas ni buscar pactar con quienes han hecho mucho daño al país, cada postulante debe tener bien definidas sus estrategias y no engañar a la población con cuestiones que no podrán cumplir.

Ante la guerra sucia, expresó, los votantes deben ser muy objetivos y verificar las fuentes antes de tomar una decisión. "Hoy en día las redes sociales corren información como pólvora sin importar si se trata de algo positivo o negativo, lo importante es no dejarse llevar por algo que no tenga fundamento o que no tenga la cualidad de ser serio".





SGCF