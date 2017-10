Guajardo, “cansado de explicar” TLC y déficits

SLP

El secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, afirmó que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) ya está cansado de explicar que el déficit comercial no es un objetivo, sino el resultante de las políticas públicas.

El gobierno de EU ha insistido en que una meta en ese proceso es reducir los déficits comerciales con sus socios.

"Ya me cansé de explicar que los déficit comerciales no son un objetivo de política pública, sino el resultante, pero como no tenemos tiempo para andar de maestros en el mundo, sí podemos sentarnos a ver cómo le ayudamos a rebalancear su comercio", indicó al participar en la Cumbre de Negocios.

El funcionario señaló que de 1994, cuando inició el TLC, a 2014, EU aumentó casi 70 por ciento su producción manufacturera en términos reales, ya que solo perdió 4 millones de empleos en ese sector, contra una ganancia de 36 millones de empleos en la industria de servicios.

"Parece que algunos gobiernos no han observado las transformaciones de los esquemas de asociación mundial y los nuevos modelos de tratado tiene que contemplar esta realidad", dijo.

Mencionó que la única manera de rebalancear el comercio en el TLC es buscar mayores cadenas de valor, que por una mala política pública se fueron perdiendo con los años.

Agregó que en la negociación se debe tratar de mejorar la integración de América del Norte y sin restricciones al comercio.

Respecto a los amagos del presidente de EU de levantarse de la mesa de negociaciones, Guajardo afirmó que México continuará con un sentido propositivo y de que existe una solución.

Asimismo, consideró que el gobierno de EU no se ha salido del proceso porque tiene interés de concluir en buen camino.

Señaló que para llegar a un acuerdo, los tres países que integran el TLC deben ser flexibles en sus propuestas y objetivos.

El secretario informó que la renegociación no ha tenido ningún efecto adverso en el país, ya que en este sexenio se acumulará una inversión extranjera de 180 mil millones de dólares, 16 por ciento superior a la meta original de principios de la administración.

Guajardo recordó que la próxima ronda de negociaciones será en México el 8 de noviembre.

A la par de ese proceso, dijo, continuará la estrategia de diversificación comercial, y así buscar un mayor acercamiento y asociaciones con América Latina, en específico con Brasil.

De la misma forma impulsarán el Acuerdo de Asociación Transpacífico, donde se buscan alianzas con Japón, Australia, Canadá, Chile y Malasia, entre otros.