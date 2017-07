Cienfuegos dice gobernar a beneficio de la gente, no para caer bien

Guadalupe

Ante la intención del municipio de San Nicolás de implementar fotomultas para transporte de carga pesada, el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, defendió el proyecto y aseguró que él gobierna para el beneficio de la gente, no para caerle bien.

En entrevista, el edil apoyó la medida que quiere replicar el municipio de San Nicolás y resaltó la importancia que tiene la participación de la ciudadanía, ya que fue a través de ésta como la autoridad municipal pudo actuar en consecuencia contra los responsables de que un tráiler cayera de un puente luego de que los choferes vinieran peleándose el paso.

“(Lo que recomienda a San Nicolás) Es el gobernar para beneficio de la gente, no para caerle bien a la gente, lo importante es tener estrategias que puedan ser de beneficio y mejora continua en la seguridad, en este caso vial, de cada una de las principales arterias del área metropolitana.

“Los casos que hemos visto en redes sociales los últimos días nos hacen como autoridad emplear medidas que realmente tengan peso importante en aplicar los reglamentos en cada uno de los municipios.

“Lo que pasó no pasó en Guadalupe, aquí hay cámaras, si lo hacen, lo tenemos registrado, en esta ocasión fue un ciudadano que lo pudo grabar, ¿Qué hubiera pasado si no hubiera grabado? En Guadalupe se sabe que si la haces la tienes qué pagar, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero pudo haber sido un caso catastrófico”, dijo.

Cienfuegos aclaró que en Guadalupe las fotomultas son aplicadas a todo tipo de transporte.

Sin embargo, explicó que, a modo de convencer a la gente de que la prioridad es la seguridad vial y no la recaudación, están ejerciendo un tabulador de multas según la velocidad excedente que traían y posterior a ello aplicar un 50 por ciento de descuento en las mismas, siempre y cuando las paguen antes del mes de septiembre.

“Con esto estamos diciéndole a la ciudadanía que estamos buscando la seguridad vial y no el dinero de las personas”, refirió.

Pide no politizar el tema de la seguridad

El alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, pidió no politizar el combate a la inseguridad.

Si bien reconoció que se siguen presentando delitos, el edil consideró que a cada rato se tienen que estar reinventando las estrategias de seguridad.

“No es un tema que deba ser político o partidizarse, lo que nosotros queremos es que la estrategia siga siendo en conjunto, que el trabajo que hagamos todos tenga toques de precisión para poder disminuir los índices delictivos”, añadió.