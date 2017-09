Recorta gastos Guadalupe en solidaridad por sismo

Monterrey

Mediante un comunicado el Ayuntamiento de Guadalupe informó que no gastará recursos municipales para su Segundo Informe de Gobierno en solidaridad con la crisis nacional ocasionada por los sismos.

El escrito signado por el alcalde Francisco Cienfuegos señala que para este año omitirán los gastos del evento y la difusión en medios de comunicación; en su lugar, se informará de casa en casa y mediante redes sociales.

Lo anterior debido a que es necesario generar ahorros ante la posible llegada de un presupuesto más austero para el próximo año, explicó, por la reconstrucción de las zonas más afectadas en el país.

"He decidido no gastar recursos del municipio en el Segundo Informe de Gobierno, esperando además, un presupuesto federal más apretado para el próximo año puesto que las labores para reconstruir todos los daños seguramente requerirán del esfuerzo de todos los mexicanos.

"En ciudad Guadalupe no haremos evento de Segundo Informe, no gastaremos en spots de tele o radio para informar a la comunidad, ni haremos publicidad en panorámicos o muppis para este fin. Me dedicaré a caminar e informar personalmente, directo en sus casas a las familias guadalupenses y a través de las redes sociales, lo que hemos hecho durante este año", mencionó.

Además, el munícipe hizo un llamado a los ciudadanos a seguir apoyando a los damnificados con la donación de víveres y artículos de primera necesidad.

"Los guadalupenses nos hemos unido con los Estados afectados y sentimos el dolor de las personas que viven en la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Puebla, además nos organizamos para enviar hasta el día de hoy poco más de 25 toneladas de ayuda y así contribuir con este momento adverso por el que están pasando.

"Es en los momentos difíciles cuando sabemos que tenemos que unirnos y trabajar todos para el mismo lado con el fin de ayudar a nuestros hermanos", mencionó.

Finalmente expresó que es momento de generar una nueva conciencia ciudadana desde los gobiernos, con un uso más eficiente y responsable de los recursos públicos.