Graco rechaza que haya consigna para afectar a 'Cuau'

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que no hay consigna para afectar al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, luego de que se le vinculó con el con el asesinato del empresario Juan Manuel Cárdenas, el 6 de abril.

En entrevista en el Senado, el gobernador de Morelos dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) hará una investigación conjunta, luego de que José Fierro, detenido por el asesinato del organizador de la Feria de la Primavera de Cuernavaca, acusó a Blanco como una de las personas que le pagaron para cometer el homicidio.

"Yo no uso ningún instrumento legal en contra de nadie en mi vida. La declaración del homicida del empresario de la Feria de Cuernavaca la hizo ante el juez, no ante un Ministerio Público de la fiscalía, la hizo en sesión privada ante un juez. Yo no estoy inventando nada ni el señor bajo tortura declaró, por consigna lo que declaró. Lo declaró con toda libertad ante el juez de la causa penal que lleva el asunto de esta persona", expresó.

Insistió en que el probable homicida dio el lugar, circunstancia, y cómo se dio el encuentro "yo no puedo hacer público por proteger el sistema de justicia porque cuando haya evidencias y el juez decida cuándo se dará su veredicto".

Este miércoles, Cuauhtémoc Blanco dijo que no se esconde por las acusaciones en su contra y se mantendrá al frente al gobierno de Cuernavaca.





