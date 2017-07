Invitará Graco Ramírez a Jaime al pacto PAN-PRD

Monterrey

Al considerar que el gobernador de Nuevo León sí representa una opción política para las elecciones presidenciales de 2018, Graco Ramírez Garrido, mandatario estatal de Morelos, dijo que invitará a Jaime Rodríguez a formar parte del Frente Amplio Democrático.



Durante su visita a Nuevo León para promover los lazos económicos entre ambos estados, el gobernador perredista dijo que buscará la unión de todos los candidatos independientes, incluido Jaime Rodríguez.

"Sí representa una opción política, tiene una presencia nacional por el tipo de candidatura que hizo, independiente, pero yo estoy planteándome también convencer a todos los independientes de que vayamos juntos.

"Yo pienso invitarlo, por supuesto, lo he dicho varias veces, a Jaime Rodríguez hay que invitarlo porque es una gente que tiene una presencia muy importante", comentó.

Al ser cuestionado sobre las virtudes que pudiera tener Jaime Rodríguez como candidato a la presidencia de la república, Ramírez Garrido dijo que el simple hecho de haber ganado la gubernatura de Nuevo León por la vía independiente lo avala.



"Haber ganado la elección a gobernador siendo independiente ya es una manifestación de que se puede, y lo logró. Más allá de los juicios que tengan sobre él, que yo no voy a meterme en eso, lo respetable y aceptable es que ha aceptado un desafío político de tal magnitud", explicó.

Graco Ramírez dijo que fue hace pocos días cuando decidió que no se lanzaría por una candidatura presidencial, ya que no figuraba en las encuestas, por lo que prefirió trabajar para conformar el Frente Amplio que pactaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN).

"Prefiero promover un proyecto, a estas alturas, ya me percaté de que no estoy en el ánimo en las encuestas, que no puedo incidir como un candidato... llegué al convencimiento de que más vale impulsar el proyecto que andar promoviéndome yo como candidato", agregó.

Explicó que el Frente Amplio es un proyecto que apenas comienza y no sólo incluye al PAN y PRD, sino a cualquier mujer y hombre sin partido, como los independientes, entre ellos Jaime Rodríguez.

"Yo creo que él es una persona inteligente, va a observar esto y tomar una decisión, o él decide seguir como un independiente, y jugarla como independiente, o se suman a esta lucha entre muchos independientes", puntualizó.

