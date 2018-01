Reforma fiscal de EU no causó fuga de capitales: Hacienda

Ciudad de México

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, afirmó no ha habido fuga de capitales a un mes de la entrada en vigor de la reforma fiscal de Estados Unidos, por lo que no hay un impacto negativo en la economía nacional y permite el diálogo con el sector empresarial para tomar decisiones sin deteriorar las cuentas fiscales.

TE RECOMENDAMOS: Anaya plantea régimen fiscal especial en estados fronterizos

Informó que se han repatriado 380 mil millones de pesos y destacó que habrá una mejor perspectiva económica en el 2018, pues aseguró, se prevén mejores condiciones que el año pasado, pues la inflación del mes de enero no es atípica a la observada en años anteriores y el “gasolinazo” es una medida que se tomó por única vez, pues el ajuste de entre uno y dos centavos diarios “ha funcionado bien”.

Ante los senadores del PRI, reunidos en su última reunión plenaria de esta legislatura, encabezada por el coordinador Emilio Gamboa, González Anaya dio un corte de los recursos canalizados a la reconstrucción por los sismos.

Dijo que ya se pagaron mil 400 millones de pesos del Fondo Revolvente, se han reconstruido casi 26 mil casas, 99 por ciento de niños ya regresaron a las escuelas y hace dos días el presidente Enrique Peña Nieto les instruyó regresar a los municipios para continuar con los trabajos de reconstrucción.

González Anaya hizo un recuento de las reformas estructurales del sexenio y agradeció el apoyo, al destacar que con éstas se logró salir adelante de la caída de los precios del petróleo y las variables en la economía de Estados Unidos.

Dijo que México enfrenta tres riesgos actualmente para su economía, como son las elecciones que siempre generan incertidumbre, además de las negociaciones del TLCAN que “va caminando” y así lo entienden los mercados.

Además de la reforma fiscal de Estados Unidos, que no resultó lo que pareciera.

“Ya llevamos un mes con la reforma fiscal norteamericana y no hemos visto ninguna fuga de capitales, existen tratados de doble tributación entre México y Estados Unidos, de México y Europa, entonces no se están moviendo los capitales para ir a Estados Unidos porque la reforma fiscal americana no es exactamente lo que parece”.

TE RECOMENDAMOS: Davos arranca con optimismo sobre economía de México

Dijo que ello no quiere decir que México no tenga que hacer nada, “ya veremos qué es lo que se tiene que hacer, estamos en diálogo constante con las cúpulas empresariales para ver qué cosas se podrían hacer sin deteriorar el marco fiscal y hay consenso de que no podemos ni debemos aumentar y deteriora las cuentas fiscales”.





JASR