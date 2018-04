Fiesta tricolor en Gómez Palacio con inicio de campañas

Gómez Palacio, Durango

Los candidatos del PRI al Senado de Durango, Rocío Rebollo y Ricardo López Pescador arrancaron su campaña en Gómez Palacio.

Rocío Rebollo Mendoza, destacó la energía y alegría de los asistentes al arranque de campaña, lo cual les genera como candidatos un mayor compromiso de trabajo.



El Paseo Independencia fue escenario donde los candidatos se comprometieron que de ganar, fortalecerán el desarrollo de las regiones duranguenses con el reforzamiento de los municipios, buscando que sus ciudadanos generen frutos en sus comunidades y no tengan que salir, con más becas y sueldos mejor pagados.



“Queremos que cada quien pueda florecer y dar fruto en donde nació y donde vive para que no tenga que migrar. Para eso fomentaremos el desarrollo económico como el apoyo a las microempresas y a los emprendedores”, reiteró Rebollo Mendoza.



Expresó que pondrán mucha atención a las peticionespara el mejoramiento de las condiciones del campocon el aumento del PROCAMPO y un subsidio para el diesel.



“Para el campo queremos que la delegación de SAGARPA Laguna tenga su propio presupuesto y que no dependa de lo que le mandan las delegaciones de cada estado para así fortalecer realmente al campo de la región con el mejoramiento del apoyo de PROCAMPO y un subsidio para el diesel que utilizan los productores”, dijo.



Mientras que López Pescador agregó que buscarán mejores salarios para los maestros, mejores métodos de orientación vocacional para que los jóvenes decidan correctamente su carrera.



Por su parte, la candidata del PRI por el 02 Distrito Federal, Anavel Fernández Martínez, señaló que en su recorrido por la Comarca Lagunera de Durango, una de las principales exigencias de la gente es la falta de oportunidades laborales para personas mayores de 40 años.



Recalcó que apoyará a las mujeres con mayor énfasis a las madres solteras con la búsqueda de mejores condiciones laborales para ellas y dijo, buscará guarderías de 24 horas para no se deje de trabajar para el cuidado de los hijos pequeños.



Los candidatos fueron acompañados, además por la alcaldesa Leticia Herrera Ale, el dirigente del PRI gomezpalatino, Fermín Cuéllar, directores de comités directivos del partido de otros municipios, así como de redes y sectores como el OMPRI, CNOP, MT, CNC, Red de Jóvenes, el sector minero, entre otros.

rcm/dcr