Cuestiona PAN endeudamiento del Gobierno Estatal

Luego de que el Gobierno del Estado anunciara un nuevo endeudamiento, la Dirigencia Estatal del PAN cuestionó dicha medida al asegurar que ese tema era el único del que se tenía esperanza sobre un buen manejo y resultó ser lo contrario.

En entrevista, Mauro Guerra Villarreal, dirigente estatal de Acción Nacional, criticó que a la fecha el Estado no ha tenido un gobierno austero, lo cual genera la preocupación de la ciudadanía de cara a los comicios de este año.

"Nos habla de un gobierno que se comprometió a mejorar las finanzas y no lo ha hecho, nos habla de un gobierno que uno de sus atributos o mejores calificaciones era la de mejorar las finanzas porque supuestamente ya no se iba a despilfarrar en cuestiones menores o que ya no sirvieran.

"Y bueno, hoy vemos que no han tenido una buena administración, no han tenido un gobierno austero y que el usar estos mecanismos genera una preocupación porque en medio de este proceso electoral y de cara a lo que se vaya a elegir, la ciudadanía va a seguir cuestionándose si va seguir endeudándose y si va a seguir tomando malas decisiones administrativas", dijo.

Cabe resaltar que fue este martes cuando el Gobierno del Estado anunció la contratación de deuda por 2 mil 550 millones de pesos para proyectos de Obra Pública.

Lo anterior se da en medio del año electoral que se estará desarrollando en este 2018.