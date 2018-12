Pide Tellería Beltrán que no se reduzca recurso del Fortaseg

Teodoro Santos

Ante la posibilidad de que el Congreso de la Unión en su análisis del presupuesto de la Federación para el 2019 haga una reducción del 20 por ciento al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), lo cual tendría implicaciones fuertes en los diferentes municipios, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, solicitó a la cámara de diputados que no se haga este recorte en el rubro de la seguridad.

A pesar de que existe incertidumbre en la definición del presupuesto que plantea el Congreso de la Unión, refirió, se espera por parte de los municipios de todo el país que no exista un recorte presupuestal a este apoyo federal destinado a los municipios para fortalecer la seguridad, pues tendría implicaciones que complicarían el desarrollo de las actividades para abatir la inseguridad en la capital hidalguense específicamente.

De igual manera exhortó a la cámara de diputados a que no olviden a los municipios porque son los entes que mantienen mayor cercanía con la ciudadanía y con este recurso del Fortaseg se les puede dar mayor respuesta a sus demandas en seguridad.

En cuanto a un posible aumento en el recurso de este apoyo federal, reconoció Tellería Beltrán, el porcentaje que llegara a aumentar es bueno, pero lo principal es que no exista reducción, "que no lo disminuyan o que vaya el aumento cómo ha sido en los años anteriores; pedimos que no exista una disminución o que el recurso sea reorganizado porque no queremos que nos vayan a desamparar con este recurso, ya que la reducción que se está manifestando es cercana al 20 por ciento".

El recurso percibido en 2018 para Pachuca por parte del Fortaseg fue de 16 millones 130 mil pesos, informó, por lo cual se espera que para el 2019 se mantenga al menos en esa cifra o que pueda tener un ligero aumento, pues dentro del presupuesto para el ejercicio 2019 se tiene etiquetado una partida que debe aportar el municipio de tres millones 150 mil pesos correspondientes al Fortaseg, esto a pesar de que aún no se tiene una definición sobre este apoyo federal.

"La Asociación Nacional de Alcaldes en conjunto pedimos al gobierno de la República que sea un gobierno municipalista y no centralista, hasta donde nos permitan vamos a seguir haciendo y actuando para los ciudadanos; a esto le tenemos que apostar, cubrir las necesidades de los municipios y reforzar con una coordinación de parte de gobierno federal y los diferentes órdenes de gobierno. Ya hemos platicado con los diputados federales, pedimos que aboguen en este tema y esperemos que le entren con todo y que respondan para mantener ese apoyo", concluyó.