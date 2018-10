Las reformas beneficiaron a jóvenes: Peña

Daniel Venegas

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en su gobierno se han entregado 1.2 millones de créditos a jóvenes emprendedores y que 40 por ciento de los casi cuatro millones de empleos creados han sido para ese sector, por lo que confió en que ello se convierta en una “plataforma para lograr realización y éxito personal”.



Añadió: “No hemos hecho más que una contribución adicional a los esfuerzos que nos precedieron; estoy seguro de que vendrán esfuerzos adicionales para apoyar a la juventud mexicana, porque al final de cuentas el futuro de nuestra nación depende de los logros colectivos y de esfuerzos individuales que tengan quienes integramos esta sociedad. Sé que el futuro de México será muy alentador y muy promisorio por el talento, el coraje y la pasión que está en cada uno de los jóvenes del país”.



Dijo que algunas de reformas estructurales han beneficiado directamente a la juventud, como la de telecomunicaciones, que da mayor acceso a internet; la educativa que ha logrado tener maestros mejor preparados, así como otros avances en protección ambiental y energías limpias.



Destacó que el gobierno federal paga la prima de cobertura en salud en el IMSS de 6.6 millones de jóvenes que reciben educación pública a nivel superior.



Peña entregó ayer, en el Salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el Premio Nacional de la Juventud en 10 categorías en dos grupos de edad a 18 galardonados.



En su discurso, dijo a los galardonados que ellos “inspiran la vida de toda una sociedad o que deben ser inspiradores, referente en la vida de una sociedad y más en una sociedad convulsa, que avanza de manera acelerada y que muchas veces, lamentablemente, no tiene buenos motivos de inspiración”.



Consideró que hoy día “es tan fácil ver una película, una serie y a veces, muchas de ellas no son, honestamente lo digo, muy inspiradoras o no necesariamente inspiran a la buena acción y son buen referente de lo que deseamos para nuestra sociedad”.



Ahí, Máximo Quintana Haddad, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, señaló que se cumplieron metas establecidas en el programa nacional.



Señaló que los mayores beneficiarios de la creación de empleo formal en la actual administración son los jóvenes.