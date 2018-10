3 millones de mexiquenses sin opciones de movilidad: INECO

Mario C. Rodríguez

El Country Manager de la empresa Ingeniería y Consultoría Global de Transporte (INECO) en México, Alberto Váscones Díaz Santos, afirmó que en la entidad mexiquense hay cerca de 3 millones de habitantes que no cuentan con opciones de movilidad.



Dijo que ello retrasa el desarrollo social y económico de las comunidades, especialmente las de la Zona Metropolitana del valle de México y parte de la zona metropolitana del país.



Propuso que una de las soluciones que puede resolver la demanda es la instalación de líneas ferroviarias.





Semana de Movilidad En el marco de la inauguración de la Semana de Movilidad y Seguridad Vial en el Estado de México, señaló que “la única solución que veo en sistemas de transporte es a través de sistemas ferroviarios porque son los sistemas masivos que pueden transportar más de 20 mil personas por hora".





Indicó que la problemática no puede ser resuelta a través de los metrobuses como los de la entidad, la Ciudad de México o Guadalajara, ya que si bien cumplen con el principio de ser masivos, estos no desahogarían la demanda.



Explicó que en Bogotá, Colombia, los metrobuses son exitosos, pero también limitados, ya que al llegar a los cruces, ven detenida su marcha.



En este sentido, ejemplificó que el incremento en la demanda provocó que fueran obstaculizados unos con otros, lo cual no resolvió los tiempos de traslado.









Explicó que la edificación de estos sistemas de transporte es tardada, pero no es motivo suficiente para no iniciar los proyectos.



Invitó a las nuevas administraciones a empezar proyectos aunque no se vayan a terminar durante sus periodos a lo largo de su mandato ya que tendrían un impacto mayor.



“La gente quiere ir en el transporte público porque no quiere ir toda la vida en el coche".

LC







​

​