Piden al gobierno agilizar compra de vagones

Monterrey

Diputados del Congreso local señalaron que ya con la aprobación del financiamiento para la compra de los vagones de la Línea 3 del Metro, esperan que el gobierno realice cuanto antes la adquisición para que entre en funciones esta vía y evitar que de nuevo se encarezcan los costos.

El coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, comentó que esta autorización prevé que el crédito se pueda contratar directamente con el proveedor, por lo que no debe haber contratiempos.

“Es un tema que ha ido y venido, los diputados del PAN siempre hemos estado empujando para que la Línea 3 del Metro funcione, por alguna razón nunca se pudo concretar el crédito con Banobras, con el Gobierno Federal, hoy esta nueva autorización es para tratar de contratar el crédito directo con el proveedor, ojalá se logre destrabar, que se haga la compra y que en un año, año y medio tengamos ya una línea 3 del Metro funcionando”, expresó.

Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, expresó que seguramente aún ya con la aprobación del financiamiento, el gobierno se volverá a retrasar en la compra, porque le falta seriedad para ello.

Sugirió que a partir del momento de la aprobación, la Secretaría de Infraestructura se ponga a trabajar en los detalles para la compra, para que cuando les lleguen los recursos procedan de inmediato a la adquisición.

“Yo esperaría –y ojalá que no me equivoque porque este gobierno siempre en la ejecución de obras ha sido lento y no han tenido una visión clara- que ahora que ya esté autorizado todo, la Secretaría de Infraestructura se ponga a jalar de junto con Metrorrey y saquen esto a la brevedad, les garantizo que ya teniendo todo autorizado, aún así no van a ejecutar esto en tiempo y forma y no van a solicitar los vagones a la voz de ya, se van a tardar dos o tres meses en solicitarlos y ahí vamos a perder más tiempo y se va a encarecer todavía más el proyecto.

“Esto se debe a falta de gente que tenga seriedad en el tema, es un gobierno improvisado, que no está comprometido con el Metro y ha dejado esto a la desidia, a ver qué pasa y lo que no puede pasar es que le esté costando más caro todos los días a los nuevoleoneses por falta de profesionalismo en poder ejecutar los proyectos”, expresó.





Divorcio incausado





Con la intención de realizar adecuaciones o ajustes legislativos con respecto a la normativa del divorcio incausado y sus consecuencias, los diputados locales aprobaron modificaciones al Código Civil del Estado.

El expediente legislativo avalado presenta iniciativa de reforma por modificación los artículos 272, 274, 277, 280, 281, 288, 302, 320 Bis, 334 y 1157; y se deroga el artículo 268 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, fue presentado por el diputado Rubén Flores.

Se estableció que con tales reformas respecto del divorcio incausado, se actualizan y clarifican los conceptos y reglas que deberán de regir a dicho procedimiento.