Pide gobernador a Margarita no meterse con Nuevo León

El gobernador interino, Manuel González Flores, pidió a Margarita Zavala Gómez, candidata independiente por la Presidencia de la República, que no se meta con Nuevo León.

Después de un desayuno con el ex gobernador Jorge Treviño, en un restaurante en el centro de Monterrey, el mandatario estatal señaló que ya no hablará de los aspirantes y de campañas políticas.

Sin embargo, González Flores indicó que la candidata independiente debería dedicarse a su campaña. Respondiendo así a su declaración que hizo Zavala Gómez al asegurar que la violencia en Nuevo León brotó debido al olvido de las instituciones.

"Ayer (lunes) yo dije que ya no me iba a referir a los candidatos. Si ellos se meten con el Gobierno del Estado, la respuesta será de seriedad y de decirle que se dedique a su campaña, que no se meta con el Gobierno de Nuevo León", dijo el gobernador interino.

¿Margarita tiene calidad moral para decir esto si cuando su esposo fue presidente se desató la violencia?, se le cuestionó.

"No sé si la tenga o no, lo único que le digo es que Nuevo León no se mete con ella, que ella respete a Nuevo León", manifestó González Flores.

Al asegurar que la violencia en Monterrey ha vuelto porque las instituciones de seguridad están olvidadas, Margarita Zavala señaló que llevará a los delincuentes ante la justicia sin otorgar ningún tipo de amnistía.

La candidata independiente se refirió a Monterrey como una de las ciudades que habían recuperado hasta cierto punto la seguridad, por el trabajo de la sociedad y el Gobierno, pero que han vuelto a altos niveles de violencia.

