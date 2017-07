Tras ejecución, Estado dará protección a celadores

Monterrey

Al registrarse la ejecución del segundo celador en menos de un mes a bordo de un transporte público, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que se les blindará y protegerá en el trayecto de los penales a su casa.

Señaló que ya dio instrucciones a la Dirección del Sistema Estatal Penitenciario para proteger a los custodios, ya que es más riesgoso modificar el esquema de trabajo dentro de los penales de manera que no tengan contacto directo con los presos.



"No quiero prejuzgar, ni predisponer, pero tenemos que hacer algo, porque estos dos casos ya no son coincidencias; para que los custodios no tengan riesgos de su casa al penal tenemos que darle protección y he dado instrucciones para buscar la manera de protegerlos y cuidarlos.

"Desalienta a aquellos que quieran ser custodios y esto me preocupa, que vayan y vengan en transporte público, (...) pero tener un trasporte colectivo genera riesgos; tenemos que ver la manera de que el custodio tenga la manera de desplazarse sin necesidad de estar expuesto en el trayecto de su centro de trabajo a su casa", dijo.



Esta mañana, en el centro del municipio de Salinas Victoria, un celador del penal de Apodaca fue ejecutado a bordo de un camión de la ruta Mina.

El custodio asesinado fue identificado como Aarón Marcial García, de 38 años, quien salió de su turno laboral.

