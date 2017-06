Gobernador llega de Europa y se va a Jalisco

Monterrey

Apenas llegó de su gira de la India y de Europa y el gobernador Jaime Rodríguez se fue a Jalisco.

En un comunicado de prensa, el mandatario estatal promovió las ventajas de invertir en Nuevo León ante empresarios y autoridades de Zapopan y Guadalajara.

Luego de informarlo en Facebook, Rodríguez señaló que el objetivo de su visita fue acercar a las empresas de Nuevo León y Jalisco.

En una mesa de trabajo con integrantes de la Coparmex, en Guadalajara, "El Bronco" resaltó las ventajas de invertir en Nuevo León y de apoyar a las empresas nacionales, igual que a los inversionistas extranjeros.

"Se nos cae la baba cuando traemos a una empresa extranjera, pero no potenciando a la nuestra. ¿Qué no harían ustedes con 29 mil millones de pesos que le dimos a una sola empresa, que es Kia.

"Hoy Kia es nuestro aliado, no nos peleamos con ellos, negociamos, pero no dándole todo, si no generando condiciones de igualdad; lo que queremos es que vayan las inversiones a Nuevo León para generar empleo y mejores condiciones para nuestros trabajadores", dijo.

En Zapopan, acompañado de Pablo Lemus, alcalde de ese municipio, Rodríguez Calderón indicó ante empresarios de la zona que es el momento de dejar de depender de otros países y fortalecer la economía interna a través de alianzas entre empresarios nacionales que fortalezcan el mercado interno.

"Asociar a los empresarios nuevoleoneses con los empresarios de Zapopan, creo que estamos por buen camino, es una visión que el alcalde tiene y nosotros encantados de sumarnos a ella", dijo el mandatario estatal.

De regreso a Nuevo León, Rodríguez participó en la toma de protesta del Consejo Directivo Estatal Agropecuario Nuevo León, AC, realizada en un hotel del municipio de San Pedro.