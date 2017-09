Gobernador asegura que no ha tomado vacaciones

Monterrey

Aunque indicó que los medios de comunicación consignaron que en diciembre de 2016 solicitó permiso para salir de vacaciones, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón reviró y dijo que no se tomó ese descanso, por lo que aún no decide si tomará 15 días para captar firmas de apoyo para una posible candidatura.

En entrevista tras una reunión con directivos de la Comisión Federal de Electricidad, el mandatario estatal afirmó que sólo se fue al municipio de García y a Pablillos, Galeana, pero que no se tomó vacaciones.

"Este año no he tomado vacaciones, ustedes tienen consignado que en diciembre (de 2016); yo solicité permiso en diciembre evidentemente, no salí a ninguna parte, estuve en Pablillos y en García, y evidentemente cuando hablé de vacaciones es para que ustedes agarren la onda, y yo los traigo del tingo al tango", dijo.

¿Más bien a los diputados, no?, se le cuestionó.

"Y a ustedes también...", señaló.

De acuerdo con archivos periodísticos, en diciembre de 2016, Rodríguez Calderón se fue al menos por nueve días de vacaciones y nombró a Humberto Torres Padilla secretario de Infraestructura, como encargado de despacho.

"Por este conducto le comunico que quedará encargado del despacho de los asuntos de trámite que competen al Titular del Poder Ejecutivo del Estado del periodo comprendido del 26 de diciembre de 2016, al 3 de enero de 2017", señala el oficio que dirigían el gobernador y el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores a Torres Padilla.

El jueves pasado, el Ejecutivo estatal dijo que en dos años no había vacacionado por lo que los neoloneses le deben 15 días para descansar, como opción para que en ese lapso pudiera recabar, si así lo decide, las firmas de apoyo para una posible candidatura a la Presidencia de la República.

Este lunes, el mandatario estatal insistió en que aún no toma la decisión y tampoco las vacaciones, pese a la solicitud que elaboró sobre los días que descanso que pidió en diciembre de 2016.

"Yo les dije a ustedes que si yo decido tomar vacaciones, no lo he decidido, tampoco he tomado vacaciones, y la verdad es que la parte de ésta de decidirlo, como dice la Ley, si así fuera el caso que lo decida, sigo tanteándole el agua a los camotes y también dije que lo iba a analizar y tampoco tuve chance.

"Porque tuve que llevar a (hijo) Emiliano a jugar y ya no tuve ni chanza de leer todo el proceso, no estoy metido en ese tema, tengo el tiempo suficiente para poderlo analizar", indicó.