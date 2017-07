Sondea gobernador a su gabinete sobre si participarán en elecciones

Santa Catarina

Similar al “entrenamiento” que utiliza el director técnico de Tigres, Ricardo “el Tuca” Ferreti, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón reveló que sondea a sus funcionarios para ver quién se lanzará de candidato en el próximo proceso electoral.

Sin embargo, el Ejecutivo del Estado dijo que no obtuvo respuesta favorable de ninguno de los funcionarios, o por lo menos nadie se lo manifestó, y que él decidiría hasta el mes de diciembre sus aspiraciones.

“¿Por qué diciembre?, ahorita se los clarifico: porque ahorita no es el momento de decisión, en lo absoluto, creo que nunca me han oído decir que yo quiero ser candidato, siempre he dicho que le he tanteado el agua a los camotes, al Gabinete le pregunté ahorita porque quiero precisamente tener la certeza que si alguno tiene el interés no limitarlo.

“(…) Es para que todos se compacten y trabajen en conjunto, es como le hace Tuca Ferreti, con sus jugadores, no puedo decir del entrenador de los Rayados porque no sé cómo le hace, porque Tuca sí sé cómo le hace”, comentó.

Rodríguez Calderón indicó que aquel funcionario que busque algún cargo de elección popular podrá manifestarlo para tener el análisis y poder sustituirlo.

“Y tener yo la precaución en el camino de ir viendo las cosas, precisamente porque vamos a entrar a una etapa en donde le tengo que dar mayor velocidad a muchas de las cosas que traemos en el gobierno, yo les aseguré que no voy a iniciar un campaña a pesar de lo que digan algunos medios o algunos políticos.

“(…) Tampoco es algo que sea malo, todavía no empieza el tiempo electoral, todavía no… ustedes traen el tiempo electoral desde hace dos años, yo no, ni mi gabinete; yo les pregunté como una pregunta de reunirnos normalmente en mi casa y hablamos de cosas en las que yo los quiero emocionar a todo el gabinete”, dijo Rodríguez Calderón.